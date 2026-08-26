Diputados: la oposición no logró avanzar con los proyectos de morosidad, pero se llevó un dato alentador

La oposición no consiguió incorporar a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados los casi 50 proyectos que buscan llevar un alivio a las familias endeudadas. Sin embargo, los impulsores de la jugada se llevaron un dato alentador: llegaron a 133 votos positivos, un número que les garantiza llegar al quórum en una convocatoria que ya trabajan para el 9 de septiembre. Además de las iniciativas sobre morosidad, irán por la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Diputados: la oposición prepara otra ofensiva por los endeudados

Fueron Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, y el radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quienes mocionaron para sumar a la sesión el medio centenar de proyectos sobre endeudamiento familiar. Necesitaban tres cuartos de los votos (en este caso, 189) para lograr el objetivo, pero obtuvieron 133 apoyos, frente a 107 rechazos y 11 abstenciones.

Si la oposición superó en número al oficialismo, fue porque varios bloques provinciales que suelen acompañar al Gobierno se dieron vuelta: los oficialismos de Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén se sumaron a los votos ya previstos de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Solo se pronunciaron en contra, y sin argumentarlo en el recinto, La Libertad Avanza y sus socios del PRO. En tanto, se abstuvieron la UCR, el MID, el bloque de San Juan (afín al oficialismo) y la radical bonaerense Karina Banfi.

El mismo resultado obtuvo otro pedido del kirchnerismo para tratar otro tema que crispa el Gobierno: la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre de este año. Es un proyecto presentado por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) y acompañado por integrantes de diferentes bloques.

En la oposición evaluaron el resultado como un buen síntoma para llamar a una nueva sesión el próximo 9 de septiembre (necesitan reunir como mínimo 129 presencias), con el objetivo de destrabar el debate en comisiones. Incluso calculan sumar unas cinco voluntades más de diputados que están a favor de tratar el tema, pero, llamativamente, faltaron a la votación de este miércoles.

Una de las ausentes fue la monobloquista cordobesa Natalia De la Sota, quien alegó complicaciones para llegar a Buenos Aires debido al cierre temporal de Aeroparque, pero asegura estar para el debate sobre endeudamiento. Tampoco estuvo el democristiano Juan Brügge, de Provincias Unidas, y otros como Marcela Pagano, férrea opositora al Gobierno.

Salvo Brügge, los demás cordobeses bajo el ala de Martín Llaryora (Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Alejandra Torres) votaron a favor de la moción de la oposición. Lo hicieron después de que el gobernador anunciara el envío a la Legislatura de un proyecto de salvataje a endeudados que contempla, entre otros puntos, una baja de tasas.

“Insistimos con el tema de la morosidad desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales y en dos oportunidades pedimos ampliar el temario. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados; en mora son 6 millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”, advirtió Martínez, líder de Unión por la Patria.

El radical Juliano, por su parte, enfatizó que “muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal”, y reclamó “abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a 6 millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”.

En Diputados ya se acumulan unos 48 proyectos para abordar el endeudamiento desde diferentes puntos de vista, entre ellos los de los cordobeses Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y el exdiputado Oscar Agost Carreño (PRO).

Silencio oficial

En el oficialismo nadie expresó la postura oficial, a pesar de que Javier Milei bajó línea en la reunión que convocó este martes en Casa Rosada. En ese encuentro, el presidente sostuvo que la oposición busca instalar determinados temas como “mercados repugnantes” como aquellos que “dividen a la población” y que eligen para construir una “campaña negativa”.

“No hay que tragarse la píldora de la empatía. Cuando uno pregunta qué es la empatía, van a contestarles con ideas populistas. Y al populismo no se le gana haciendo populismo”, fue el mensaje de Milei a su tropa legislativa. También sostuvo que la morosidad hoy en la Argentina “no es un problema relevante” al mencionar que, en el caso de los bancos, es de alrededor del 11%.

El presidente insistió en apuntar a las familias que tomaron deuda durante el Mundial para comprar televisores, como también a las personas que apostaron online por los partidos del campeonato. “Lo que están proponiendo los kirchneristas es rescatar al usurero, y no lo vamos a hacer”, sentenció Milei.

Corresponsalía Buenos Aires