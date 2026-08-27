El Senado abre el debate por 67 pliegos judiciales, cinco tratados internacionales y otros proyectos: a qué hora

Después de la sesión maratónica del miércoles en la Cámara baja, este 27 de agosto el foco estará puesto en el Senado donde se abrirá debate por 67 pliegos judiciales claves, tratados internacionales y tres proyectos de ley vinculados a fiestas provinciales, decenas de iniciativas de resolución y declaración solicitados por los bloques aliados.

La sesión ordinaria fue impulsada por La Libertad Avanza que tiene como principales objetivos aprobar las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica Cámara Federal porteña.

Los bloques parlamentarios del oficialismo y de bloques dialoguistas llegaron a un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó a pedido de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

En la misma se adelantó también que se presentarán al menos diez cuestiones de privilegios y pedidos de apartamento, entre los que figura uno para reclamar el debate sobre el endeudamiento que tienen sectores importantes de la población, en sintonía con la decisión de sus pares de la Cámara de Diputados

Pliegos judiciales en debate

Entre las prioridades del Gobierno está lograr la aprobación de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes son candidatos a ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La integración de esa sala es considerada estratégica porque tendrá intervención en la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py vinculadas con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de alto impacto institucional.

Entre las causas que podrían llegar a esa instancia se encuentra la investigación por el caso $Libra, hecho al vinculado al presidente Javier Milei, la secretaria presidencial Karina Milei y otros imputados.

La Sala I también debe intervenir en expedientes relacionados con denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones que involucran tanto a funcionarios como a exfuncionarios.

Bertuzzi actualmente integra la Cámara Federal porteña y se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa. Junto con Pablo Bruglia, Bertuzzi había sido trasladado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal.

Por su parte, Pablo Yadarola es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser elegido por el Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue además uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Entre los pliegos que el oficialismo busca aprobar también figura el de Agustín Rubiero, quien se desempeña como actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

Por otra parte, la nómina incluye también a Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, postulados para ocupar cargos en salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Los tratados internacionales

La sesión abarcará el tratamiento de diversos acuerdos internacionales, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios, el convenio de Extradición con Chile y el acuerdo con Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas.

A su vez, se buscará convertir en ley el proyecto sobre la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín).

En este marco, la inclusión de la reforma de la ley de biocombustibles se posiciona como una de las principales cartas de La Libertad Avanza para asegurar el acompañamiento de los bloques dialoguistas.

Proyectos de aliados

La Cámara de Senadores debatirá también un proyecto del radical Flavio Fama que busca declarar como Fiesta Nacional al «Festival del Membrillo», evento que se lleva a cabo anualmente en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato, provincia de Catamarca.

En la misma sesión, se votará una iniciativa de su correligionaria María Valenzuela para otorgar idéntico estatus a la celebración del «Mate y la Amistad». De este modo, la tradicional festividad de la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro (departamento de Santo Tomé, Corrientes) quedará formalmente incluida dentro del calendario turístico y cultural del país.

Por otra parte, el plenario legislativo aprobará la propuesta de las representantes tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza para consagrar como Héroe Nacional a Don Bernabé Aráoz. La medida busca reconocer su capacidad estratégica militar durante la batalla de Tucumán de 1812, sus valiosos aportes en la Declaración de nuestra Independencia en el Congreso de 1816, y su visión de país al sentar las bases del federalismo en 1820.

Con información de Noticias Argentinas