Ley Ómnibus: el bloque de Pichetto en Diputados no acompañará algunos artículos

La media sanción de la Ley Ómnibus parece cada vez más lejana. A la esperada oposición del peronismo, se le suman cada vez más críticas y cuestionamientos de los bloques dialoguistas.

Este jueves, el bloque Hacemos Coalición Federal -que encabeza Miguél Ángel Pichetto– envió un comunicado donde marcan su postura en el debate. “Tenemos el compromiso de colaborar con la gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones”, señalaron.

En la misma línea, aclararon que “no estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino”.

Y agregaron: “Vamos a defender a la cultura y a cuidar nuestros recursos naturales. Tampoco apoyaremos una privatización generalizada y discrecional de empresas del Estado, porque no todas son lo mismo ni funcionan de la misma manera. Y de ningún modo vamos a convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país”.

En tanto, desde Hacemos Coalición Federal indiciaron: “Coincidimos en que es necesario promover el empleo en blanco, de calidad y bien remunerado, así como modernizar el Estado, dotándolo de transparencia y quitándole burocracia”.

Y añadieron: “También estamos dispuestos a que otorgando la misma emergencia que tuvieron otros gobiernos, el Presidente pueda tener los instrumentos que mejoren las condiciones en la macro y microeconomía, que se pueda derrotar de una vez por todas a la inflación, y que nuestros productos sean más requeridos en el exterior con un tipo de cambio competitivo que haga ingresar los dólares que nos den solidez y previsibilidad”.

Pichetto negó reunirse con Sturzenegger por la Ley Ómnibus

En medio de la difusión del comunicado, el propio Pichetto envió un mensaje a través de su cuenta de X (ex Twitter) donde aseguró que “las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

Las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados.



No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 25, 2024

Y remarcó: “No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno”.

La aclaración de Pichetto ocurre luego de la versión que se publicó en algunos portales sobre una supuesta reunión en un domicilio privado del barrio de Recoleta, que sería la vivienda de un empresario lobbysta, a la que distintos líderes parlamentarios de la oposición más amigable habrían acudido (entre ellos el rionegrino) para negociar cambios en el dictamen de mayoría.

Este miércoles, el diputado nacional había cruzado a Caputo tras su advertencia a los gobernadores sobre los recortes a las provincias en caso de no aprobarse la Ley Ómnibus. “El Ministro de Economía que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, aseguró.