Libertarios de Neuquén cuestionan la administración de Gaido en la caja jubilatoria municipal

«No es real que la caja jubilatoria estaba quebrada, ni tampoco está salvada», dijo el presidente del bloque Fuerza Libertaria en el Deliberante, José Luis Artaza. Al igual que el radical mileista, Pablo Cervi, Artaza ponderó las obras e infraestructura de la ciudad, pero cargó contra el discurso del intendente Mariano Gaido, que habló de una caja jubilatoria saneada en contraposición a la situación deficitaria que tenía el gobierno de Cambiemos.

«Creo que hay un gran desafío y una gran oportunidad, en el discurso de apertura legislativa del intendente Mariano Gaido, en tanto ponderó «las obras de infraestructura para apostar al futuro».

De inmediato, Cervi indicó que si bien la ciudad de Neuquén «tiene mucho por hacer» y está aprovechando una «administración eficiente y los buenos ingresos de Vaca Muerta», consideró que debería aprovechar para sacar la tasa vial.

«La caja jubilatoria tiene buenos números gracias a que sumó más empleados«, custionó Cervi. El legislador nacional, que buscará la reelección en la banca de diputados desde el oficialismo de Javier MIlei, dijo que aunque no llevaba candidatos, el discurso de Gaido fue de neto corte electoral.

«Se amplió la base de los que aportan, por ahí la gestión de Pechi era más austera», dijo en referencia a sumar empleados para mejorar los números del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS).

En fuerte coincidencia, el presidente del bloque de concejales Fuerza Libertaria, José Luis Artaza, planteo que «no es real lo que dijo que la caja estaba quebrada ni tampoco ahora está salvada».

El ex secretario de Economía del intendente Horacio Quiroga (Cambiemos) sostuvo que la caja jubilatoria municipal «se trabaja constantemente: no estaba quebrada, no nos aprobron el salvataje desde el MPN cuando éramos oficialismo, pero sacamos la ordenanza para que la gente no se vaya», con un régimen promocional de jubilaciones anticipadas, recordó.

«No nos tuvieron en cuenta la cobertura con multas de tránsito en caso de desfases y hay que tener en cuenta que sumaron 750 empleados más», aportantes deslizó.

Fuerza Libertaria no irá junto con Cervi

Aunque coincidió con Cervi en las críticas al discurso del intendente Mariano Gaido por ponderar la gestión en la caja jubilatoria, Artaza sostuvo que Fuerza Libertaria no respladará la reelección de Cervi en la cámara de diputados por el mileísmo.

«Después veremos quiénes son los candidatos, pero Fuerza Libertaria va a presentar candidatos propios a diputados nacionales y senadores; ni con Nadia Márquez con la que vemos difícil un acercamiento, ni con Cervi, con el que no hubo conversaciones», dijo Artaza.