“Neuquén Habita”: el plan que promete 20.000 soluciones habitacionales en dos años

El plan “Neuquén Habita” se consolida como la política habitacional más ambiciosa de la provincia. Con una inversión estimada de 450 millones de dólares, prevé generar 20.000 soluciones habitacionales en apenas dos años, a través de la construcción de viviendas, el desarrollo de lotes con servicios, mensuras y la regularización de asentamientos en todo el territorio neuquino.

Viviendas, servicios y urbanización: el alcance de “Neuquén Habita”

En la ciudad de Neuquén, el programa concentra más de la mitad de ese esfuerzo: ya suma 10.645 soluciones habitacionales entre obras en marcha, proyectos a iniciar y viviendas entregadas. Allí se incluyen 590 viviendas unifamiliares, 306 multifamiliares, 3.551 mensuras, 2.600 regularizaciones de asentamientos, 2.796 servicios domiciliarios y 630 lotes con servicios. A esto se agregan 172 viviendas que ya fueron adjudicadas y entregadas.

Uno de los ejes centrales es el convenio con la municipalidad capitalina, que prevé la construcción de 306 viviendas multifamiliares, la regularización de 2.600 asentamientos con financiamiento provincial para redes de agua, cloacas y gas, y la entrega de 630 lotes con servicios que serán ejecutados por el IMUH.

En cuanto a la construcción de viviendas, actualmente hay 340 en ejecución, que incluyen unidades para adultos mayores con centro de día, viviendas en Cuenca XV, Foro de la Meseta y proyectos dispersos para familias en situación de alta vulnerabilidad. Otras 60 viviendas están en proceso de adjudicación y 190 se encuentran en etapa de licitación, lo que asegura continuidad en la obra pública habitacional durante los próximos meses.

El plan también avanza fuerte en infraestructura. Hoy hay 968 servicios domiciliarios en ejecución, con obras de redes de agua, cloacas, electricidad, iluminación y gas en distintos sectores de la ciudad. En paralelo, otros 1.828 servicios están en etapa de proyecto ejecutivo, lo que anticipa una nueva tanda de intervenciones urbanas. En materia de ordenamiento territorial, se suman 2.880 mensuras en ejecución y otras 631 en proceso de contratación.

Fuera de la capital, “Neuquén Habita” tiene presencia en casi todas las localidades de la provincia. Los primeros proyectos ya están en marcha en ciudades como Plaza Huincul, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Senillosa y Piedra del Águila, entre otras. En muchos casos se combina la construcción de viviendas con mensuras y desarrollo de lotes con servicios, y se repite un eje clave del programa: la construcción de unidades específicas para adultos mayores.

El alcance territorial es amplio y heterogéneo. Mientras en los grandes centros urbanos se desarrollan barrios completos y edificios multifamiliares, en las pequeñas localidades se ejecutan proyectos de menor escala, que van desde la construcción de 3 a 20 viviendas hasta la regularización dominial y la provisión de servicios básicos. Esa lógica permite adaptar el plan a la realidad de cada comunidad.

Con este esquema, el gobierno provincial busca atacar el déficit habitacional desde una mirada integral: no solo construir casas, sino también ordenar el suelo, garantizar servicios esenciales y formalizar barrios completos. “Neuquén Habita” aparece así como una política estructural que combina obra pública, inclusión social y planificación urbana a gran escala.