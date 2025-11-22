Llaman urgente a los militantes del MPN para reconstruir el partido: la cita es el 26

El sector interno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), nucleado bajo el sello Movimiento de Acción Política – MPN, emitió una convocatoria abierta y urgente a su base militante, marcando la fecha del miércoles 26 de noviembre a las 17 horas como el inicio de un «diálogo franco, abierto y sin exclusiones».

El encuentro tendrá lugar en el Distrito Centro del MPN, ubicado en Jujuy 155, en la capital neuquina.

La hora de la acción: el MPN busca la «recuperación»

La convocatoria, que se hizo pública en las últimas horas, no especuló con plazos y exigió la acción inmediata de las bases, sentenciando que: «Ha llegado la hora de que la base y la militancia, la verdadera esencia de nuestro Movimiento, tomen la palabra» para recuperar al MPN como la principal herramienta política y de transformación de la provincia.

El mensaje es categórico: no se trata de «buscar culpables», sino de «reencontrarnos con la fuente de nuestra identidad» a través de un diálogo que permita reconstruir el camino sobre la base sólida de los Principios Fundacionales.

El legado que guía el diálogo

El llamado a la militancia se fundamenta en la reafirmación de la declaración de principios que dio origen al partido, apelando a la esencia histórica de la fuerza política.

El sector convocante recordó que el MPN posee una esencia profundamente democrática, nacida para representar la voluntad del pueblo neuquino. Por ello, se subraya la necesidad de garantizar que «la voz de los afiliados sea la que guía nuestro accionar».

Junto a esta vocación democrática, el Movimiento se sostuvo en su compromiso con Neuquén, cuyo pacto histórico es asegurar «el progreso material de la Provincia y la felicidad de sus habitantes». Asimismo, la fuerza se inspira en el principio de justicia social y humanismo, que establece la implantación de la justicia social como la «norma y más alta actividad del Estado», con una esencia cristiana y popular.

Finalmente, se invocó la filosofía de la unidad y principios inquebrantables, la cual establece que la dinámica del partido debe fomentar la unidad para consolidar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria, actuando siempre dentro de las reglas igualitarias de la Constitución.

Una agenda para la reforma interna

El encuentro del 26 de noviembre tiene objetivos concretos y ambiciosos para reformar la estructura interna y la plataforma programática del partido. El diálogo propuesto por el Movimiento de Acción Política será el motor para:

Revisar la carta orgánica a la luz de los principios fundamentales, buscando asegurar que los cauces internos de participación sean genuinamente democráticos y representativos.

a la luz de los principios fundamentales, buscando asegurar que los cauces internos de participación sean y representativos. Generar una plataforma programática renovada que aborde con soluciones concretas los desafíos del Neuquén actual, diseñadas desde la base hacia la cúpula .

que aborde con los desafíos del Neuquén actual, diseñadas . Restablecer la confianza en el Movimiento, con la convicción de que solo unidos se podrá recuperar el rol de fuerza principal y de vanguardia en la provincia.

La convocatoria concluyó con la máxima que resume la jerarquía de lealtades que define al partido: «primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres». Este es el momento de poner al MPN de pie, con la fuerza de su militancia y la claridad de sus principios.