Lorena Villaverde no jurará en el Senado este viernes: su diploma volverá a debatirse en comisión

Luego de varias idas y vueltas, Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza, no jurará como senadora electa por Río Negro este viernes. Su diploma no será votado y volverá a debatirse en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La habilitación de Villaverde como integrante de la Cámara alta fue objetada por el peronismo la semana pasada.

Entre los principales argumentos, destacaron la supuesta vinculación de la senadora electa con «Fred» Machado -el empresario que fue extraditado a Estados Unidos por una condena por narcotráfico– a través del primo del imputado, Claudio Ciccarelli.

A esto, sumaron las dos causas que Lorena Villaverde habría enfrentado por posesión de drogas en el país estadounidense.

Horas previas al acto de juramento en el recinto, según informó Infobae, la rionegrina se vio junto a la futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, en múltiples cumbres para destrabar su ingreso.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, se optó por suspender la votación para mañana luego de la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las diferentes bancadas eligieron evitar un potencial escándalo.

“No sé si estaban los votos. Y, con una nueva conformación del Senado, se podría rearmar la comisión de Asuntos Constitucionales y encararlo de otra manera. Por ahora, esto quedó para otro momento”, sentenciaron desde el oficialismo al medio ya citado.

Por qué el ingreso de Villaverde se definía este viernes

La Comisión de Asuntos Constitucionales había aprobado un dictamen de mayoría en contra del pliego de Villaverde, en una decisión que, si bien no es vinculante, sentaba una opinión de cara a la sesión definitoria de este viernes 28,.

De esta manera, la nueva composición del Senado iba a tratar el dictamen de impugnación con un balance de fuerzas distinto, lo que iba a poder abrir una puerta al ingreso de Villaverde a la Cámara Alta.

Sin embargo, Infobae resaltó que los senadores electos pueden formar quórum para la consideración de sus títulos, pero no pueden votar en los propios.

De esta manera, La Libertad Avanza perdería una banca y pasaría a contar con 19 senadores en vez de 20 hasta que se reactive la comisión de Asuntos Constitucionales.