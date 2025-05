Los bajos salarios expulsan a «docentes jóvenes» de la Universidad del Comahue y ponen en riesgo el segundo semestre

«Causó impresión porque eran 18 en una misma sesión, pero todas las sesiones del Consejo Superior estamos entre cinco, seis renuncias», afirmó Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, refiriéndose al éxodo actual de docentes por los bajos salarios. Mencionó que hay facultades más afectadas, como Economía o Ingeniería, y dijo que en su mayoría quienes están en pleno proceso de formación.

Las renuncias comenzaron el año pasado y en 2025, según Gentile, «pareciera estar incrementándose» el número.

«Son profesores y profesoras con una carrera académica que por lo menos tiene cinco años de inicio, o tres años de inicio, están para hacer carrera y son los recursos formados que van a suplantar a los que ya se están por jubilar», remarcó, en cuanto al abrupto corte generacional. Señaló que en esta coyuntura «tienen que optar entre quedarse aquí y ver cómo subsistir o comenzar en otro lado».

Incluso han renunciado no docentes que concursaron e ingresaron el año pasado. «Las condiciones salariales de un cargo de estas características no son las que esperaban y tienen que ir a trabajar a otro lado, porque en este sentido no va a haber crecimiento», sostuvo la rectora.

Frente a este escenario las facultades están encontrado dificultades para garantizar las cursadas, ya que «no se pueden duplicar las comisiones de trabajo práctico si son numerosas, porque justamente están faltando profesores».

«Nosotros creemos que si esto se agudiza, va a ser problemático, va a ser seriamente problemático en la segunda parte del año», aseguró Gentile.

Pedaleando la pobreza

¿Hacia dónde se van? Están quienes eligen el ámbito privado o directamente prefieren migrar a las escuelas secundarias o terciarias. «Hay condiciones de obra social y la verdad que con salarios mejores que los que se tienen en la universidad. No es la primera vez que pasa es una realidad muy similar al 2001, 2002», enfatizó la rectora.

Manifestó que aquella deserción grande de docente fue muy costosa, porque había que recuperar al estudiantado, que tampoco «había tenido las clases, que no había tenido profesor o que debió ajustarse al dictado de una cátedra que no termina de conformarse».

Gentile indicó que un no docente que recién ingresa cobra 700.000 pesos. Una profesora, ayudante de primera simple, en la misma situación, percibe 280.000 pesos, con 10 horas semanales. En el caso de una categoría exclusiva, con retención de título, y 10 años de antigüedad, no llega a 1.500.000 pesos (un docente adjunto, por ejemplo).

«La máxima categoría, que son muy poquitos en nuestra universidad, estará en los 2.000.000 o 2.400.000 pesos, y con muchísima antigüedad, 120% de antigüedad puede ser que llegue a los 2.800.000 pesos», agregó.

Una familia tipo necesitó 1.376.331 pesos, en abril, para no ser pobre en Neuquén, de acuerdo al relevamiento hecho por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.