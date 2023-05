Los concejales piden la renuncia del secretario de Turismo de Bariloche por los gastos en el Emprotur

Los gastos personales del secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Gastón Burlón, durante su viaje a Europa fueron el centro del debate en la comisión legislativa del Concejo Municipal esta mañana.

Por mayoría, los concejales acordaron solicitarle al intendente Gustavo Gennuso que le pida la renuncia a Burlón mientras dure la investigación del Tribunal de Contralor.

“El secretario de Turismo admitió las compras. Hubo un uso de la estructura del Emprotur para gastos personales. Además, Burlón se tomó una licencia por un mes que consta en una resolución por razones personales”, indicó la concejal del Frente de Todos, Julieta Wallace, al tiempo que mencionó dos gacetillas oficiales del Municipio que dan cuenta de la participación de Burlón en las ferias de Francia e Italia en el transcurso de esa licencia.

También se refirió al uso de la tarjeta de crédito a nombre del Emprotur: “Cuando hablamos de gastos personales tiene que ver con la modalidad de pago: se usa una tarjeta de crédito que tiene un cambio diferencial del dólar -que no es el oficial ni el turista-. Puede ser que el funcionario después haga las devoluciones, pero igualmente usa la estructura del Emprotur. Estaría beneficiándose con un cambio que no es dólar turista”.

Además, ironizó respecto a las compras de Burlón en Europa. “Llama la atención que el secretario de Turismo diga que se tuvo que comprar un traje en el Corte Inglés porque tenía gastado el suyo. A nadie nos paga la ropa para venir a trabajar. O nos compran un celular si nos lo roban viniendo al trabajo”, planteó.

A su turno, la presidenta del Concejo Municipal Natalia Almonacid, que integra el Emprotur, señaló que el plan de acciones del ente contemplaba la participación de Burlón en las ferias de Francia e Italia. “¿Quiénes viajan? Definen por la disponibilidad. Los empleados del Emprotur generan los viáticos (desconozco cómo son) que se rinden a la vuelta y es avalado por el tesorero y el presidente, Burlón. Concuerdo con que un viático es para hospedaje, comida y movilidad. Ni Cárdenas ni yo (los concejales que representan al Emprotur) avalamos los gastos de compras”, se excusó.

Además, dijo desconocer la resolución que establecía una licencia por razones personales por parte de Burlón durante los días de las ferias. “Él dijo que fue en representación del Emprotur, pero no por eso deja de ser secretario de Turismo. Burlón dijo que fue un error involuntario de administración porque no debía salir así”, argumentó.

Este último comentario generó una fuerte crítica por parte del concejal de Podemos Pablo Chamatrópulos. “No puede ser el mismo actor el que revisa sus actos. No podemos ser juez y parte. Se trata de fondos públicos”, objetó.

También criticó a los representantes del Concejo Municipal en el Emprotur. “No puedo creer que los representantes del cuerpo deliberativo estén allí solo para aprobar planes sin tener detalles de lo que se gasta, la razonabilidad de destinar dinero a un viaje, un gasto en dólares. Esto no puede quedar como un hecho más. Estamos obligados a tomar una medida ejemplar”, sostuvo.

Sus declaraciones generaron el enojo de la presidenta del Concejo Municipal que manifestó: “Yo no estoy justificando a nadie. No te confundas. No me voy a hacer cargo de actos individuales de una persona. Esa persona tenía encomendada una función en dos ferias. El secretario de Turismo realizó compras con una tarjeta que no debía. Eso actos individuales están mal”.

Y concluyó: “El problema tiene nombre y apellido y se llama Gastón Burlón. Pero el Tribunal de Contralor ya inició una investigación pertinente”.

Al término de la comisión, Wallace propuso que el Concejo Municipal se manifestara políticamente para que Burlón dé un paso al costado o bien que el intendente le pida la renuncia. “No podemos mirar para otro lado. El funcionario que gasta la plata que necesita el pueblo de Bariloche en trajes y zapatos se tiene que ir a su casa. Y debe cesar su representación en el Emprotur. No dejemos que estas cosas no tengan ningún efecto. Burlón debería renunciar o el intendente pedirle la renuncia”, insistió.