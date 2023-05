Los contratos eventuales: el lado B de la transición política en Neuquén

«Por más doloroso que sea, no le podemos dejar al próximo gobierno un condicionante» de más de 1.400 personas que pudieran ingresar en planta permanente, dijo el concejal del MPN y electo diputado provincial, Claudio Domínguez. El funcionario reconoció que el gobierno neuquino contrató personas para trabajar en la campaña del candidato oficial con la modalidad de trabajo «eventual» y que tras el resultado adverso de las urnas, no hubo renovaciones.

Son personas que trabajaron para la campaña del MPN y que fueron contratadas desde la estructura administrativa de la provincia, presuntamente en el área de personal o recursos humanos, en el ministerio de Desarrollo Social.

Fue en diciembre por un plazo que se reconoció oficialmente que fue de 4 a 6 meses, en tanto los beneficiarios aseguraron que fue por el lapso de un año.

Oficialmente el gobierno sólo reconoció personas contratadas como «eventuales» que habían cesado en su contratación y negó despidos.

Los acuerdos se habrían rubricado en el área de Recursos Humanos del ministerio de Desarrollo Social y desde el área de Economía, llegaron las bajas. «No eran contratos de un año», se insistió. También se reconoció que si el MPN no hubiera perdido las elecciones, las contrataciones continuaban.

Los desocupados visibilizaron su situación con una protesta frente a Casa de Gobierno los primeros días de mayo.

Aseguraron que el último mes que cobraron fue en abril, y sin tapujos informaron que habían sido contratados en diciembre para trabajar en la campaña del oficialismo azul y que no les pagaron el sueldo. Alegaron que fueron despedidos después de la elección que perdió el gobierno de Omar Gutiérrez – Marcos Koopmann, en tanto la protesta se levantó de Casa de Gobierno sin que se conociera por qué el conflicto había cesado.

El lunes pasado, en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el tema de las contrataciones surgió nuevamente en medio de un contrapunto entre el oficialismo y el actual defensor Ricardo Riva, que dijo haber recibido reclamos en la sede del organismo por los despidos, mientras contestaba su opinión sobre el «costo de la política» que oficialmete justificó la reforma de la Carta Orgánica que modificó los mandatos de los órganos de contralor.

Cuando Rio Negro pidió detalles, Domínguez dijo conocer el entramado de los reclamos y del proceso. «No son 1.500, son 1440 y pico», detalló. Sostuvo que las contrataciones eventuales no tenían el plazo de un año, insistió en que su tarea finalizaba entre 4 y 6 meses, precisamente para evitar que «pasaran» al gobernador entrante, en tanto manifestó que, con el resultado adverso de las urnas, era responsabilidad del gobierno actual no extender el compromiso laboral.

«No era un año, se cayeron cuando terminó el periodo de contratación, a medida que van cayendo, Recursos Humanos los va denunciando y Economía los da de baja», describió.

Domínguez dijo no recordar el monto de la contratación, en tanto describió que dependia del área en el que se trabajara y sostuvo que los lugares de desempeño eran comedores, merenderos, hogares de personas en situación de calle, niñeces, desarrollo social y familia.

Las tareas incluyeron la entrega de folletería en las esquinas, en las plazas, asegurar la asistencia a los mitines políticos y hacer campaña proselitista en forma activa.

– Los contratados sabían que se les terminaba entre los 4 y los 6 meses?

Domínguez: «Algunos sí, otros no. Pasa cuando se pierde una elección….pero siempre se está acostumbrado a seguir, en este caso se perdió. Es una responsabilidad del gobierno no dejarle una x cantidad de personas con posibilidades de ingresar a planta permanente a la persona que viene: para que pueda elegir su grupo de trabajo, su planta política. Si no, se lo condiciona».

– Si no hubiera perdido el MPN?

D: Hubieran continuado.

– No eran un condicionante para Koopmann?

«Hubieran continuado porque es la misma línea política. Ya se fue hablando persona por persona. Hubo reuniones, estuve en muchísimas de ellas, me reuní con ellos y estoy abierto a ir explicando; por más doloroso que sea…»

Río Negro intentó abundar con el ministerio de Desarrollo Social, sobre las caracteristicas de las contrataciones eventuales a las que hizo referencia el concejal Domínguez, sin embargo, no hubo respuestas.