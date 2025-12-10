Los diputados que rompieron con Rolando Figueroa crearán un partido: «Las reformas no se cumplieron»

Los diputados provinciales que rompieron con el bloque de Rolando Figueroa, Mónica Guanque y Federico Méndez, decidieron dar un paso más en su distinción del oficialismo y anunciaron esta semana la creación de un nuevo partido político llamado Democracia Neuquén, el mismo nombre que eligieron para el flamante bloque que lanzaron en la Legislatura. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, ambos explicaron los motivos del quiebre y apuntaron contra la demora de ciertas «reformas estructurales» que habían sido parte de la plataforma electoral que llevó a la actual gestión a la victoria en abril de 2023.

La conformación de la bancada fue aprobada el mes pasado y dio lugar a un intenso debate entre los integrantes de la cámara, aunque, generalmente, es un trámite parlamentario de cierta habitualidad.

El espacio volvió a ser noticia durante la jornada de ayer martes, luego de que anunciara la incorporación de la legisladora María Cecilia Papa, quien venía desempeñándose como representante del bloque Fuerza Libertaria.

Un proceso de «desencantamiento»: la razón de la ruptura

«Si alguien te limita la libertad de acción y empieza a haber adiestramiento desde arriba, se puede soportar por un tiempo, pero ya después uno dice basta», explicó Guanque al ser consultada por la separación con el sector oficialista en la Legislatura.

Acompañada por Méndez, la diputada habló de un proceso de «desencantamiento», incentivado por la falta de acuerdo «con muchas de las ideas» del bloque Comunidad que responde al Ejecutivo provincial.

Dijo que, cuando decidió apoyar a Figueroa, primero como candidato a diputado nacional y luego a gobernador, tenía la sensación que «era algo diferente, de que veníamos a cambiar algo«. «Nos levantábamos a las 6 de la mañana con el cartelito de campaña, pero porque creíamos en una idea, en que esto iba a ser distinto». Sin embargo, aseguró que «se quedó con las ganas».

Méndez, por su parte, señaló que el quiebre se debió a la falta de implementación de «reformas estructurales» que habían sido parte de la idea de Neuquinizate, la alianza que dio forma al oficialismo vigente.

Sostuvo que esas promesas de cambio»no se cumplieron en forma completa o como nosotros teníamos la expectativa».

La coparticipación, un tema clave: «No se ha discutido nada»

El diputado fue especialmente crítico con la continuidad del actual esquema de coparticipación, con el cual «los gobiernos centralistas han puesto históricamente de rodillas a los pueblos de la provincia». Advirtió que el tema «no se ha discutido en nada», a pesar de que existen desbalances importantes. Mencionó concretamente la situación de Plottier, localidad de la que es oriundo: «Le correspondería 600 millones de pesos más por mes de lo que recibe«.

«Se ha avanzado con pactos de gobernanza que, en rigor, no han cambiado nada», reprochó.

Los diputados de la flamante bancada. Foto: Diario RÍO NEGRO.

Méndez pidió por la autarquía financiera de los municipios, ya que de esa manera se podría avanzar hacia una «política pura, donde no exista la extorsión». «Si hay independencia económica, se tiene independencia política», insistió. Y añadió, de cara al periodo legislativo venidero, que uno de los principales proyectos que impulsará Democracia Neuquén será uno que trate «con profundidad» el tema de la coparticipación. «Hablaremos con los expertos y los economistas que hagan falta», añadió.

Ambos diputados reclamaron, además, por la «independencia de la Justicia y la prensa». Dijeron que ambos temas serán «un eje» para su bloque y su partido.

Insistieron, especialmente, con la dependencia financiera que el Poder Judicial tiene respecto al Ejecutivo. «Cuando hablamos de independencia económica también nos referimos a eso, porque hoy más del 30% del presupuesto del Poder Judicial depende de lo que le envía el Gobierno«, insistió Méndez.

El legislador, quien supo formar parte de Desarrollo Ciudadano, el partido de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, criticó también algunas actitudes de la Justicia, a la que acusó de moverse «más acorde al cronograma electoral que a lo que dicta los códigos procesales en algunos casos».

Un nuevo partido político en Neuquén

La idea formar un partido «no estaba, surgió cuando presentamos el nuevo bloque y un montón de gente, inclusive que nos supo acompañar en Neuquinizate, empezó a preguntarnos por qué no creábamos un espacio aparte», afirmó Guanque.

«La sociedad neuquina está pidiendo una tercera opción entre el actual partido provincial, que es más de lo mismo, y el partido que está hoy en el Gobierno nacional, que a la hora defender nuestros derechos, va a inclinarse para el lado de Nación», agregó.

De acuerdo a Méndez, el partido empezó a recorrer los primeros pasos administrativos para ser reconocido. La presentación se hizo en el Juzgado Federal N°1 de Neuquén y en este momento se está enviando «todo lo que es la documentación primaria, como la base de acción política y la carta orgánica», señaló.

«Recién ahí nos tendrían que habilitar para juntar avales camino al reconocimiento provisorio y en una segunda etapa, para avanzar con el reconocimiento definitivo a partir de las afiliaciones«, precisó.

Indicó que el partido, al ser de distrito, tendrá una proyección «de largo plazo» y podrá competir por intendencias, cargos provinciales como diputaciones o la gobernación y las bancas que se eligen en el Congreso de la Nación.

Los diputados remarcaron que será un «espacio abierto», del que podrán participar jefes comunales, presidentes de comisiones de fomento, otros legisladores y fuerzas gremiales. Y añadieron, sobre el final, que el bloque legislativo que lanzaron en noviembre «podría sumar todavía algunos nombres más«.