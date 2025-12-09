Los diputados que rompieron con Rolando Figueroa sumaron una nueva integrante a su bloque

El flamante bloque Democracia Neuquén, conformado el mes pasado tras la ruptura de dos diputados del oficialismo de Rolando Figueroa, suma ahora una nueva integrante. La legisladora María Cecilia Papa informó este martes que se sumará al nuevo espacio político y abandonará Fuerza Libertaria, un partido que viene trabajando como aliado del gobierno provincial.

En vísperas de lo que serán las últimas sesiones del año para tratar leyes clave como el Presupuesto 2026, las bancas de la Legislatura de Neuquén vuelven a reconfigurarse.

Hoy ingresó el proyecto firmado por Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez para formalizar la incorporación de la diputada a la bancada, que pasará a tener tres integrantes.

En los fundamentos no se explicaron detalles de la decisión, sino que se limitaron a exponer que el artículo 42 del reglamento interno de la Cámara «establece la posibilidad de conformar bloques, a posteriori de la conformación original del inicio del mandato, de acuerdo a las afinidades políticas».

Guanque y Méndez habían anunciado, el mes pasado, que su salida de Comunidad para crear este nuevo espacio se debía a que compartían «afinidad política en diversos temas hace ya mucho tiempo» y que su separación no debía interpretarse «en contra de nadie».

Los tres cambios de bloque

En cuanto a la ruptura de María Cecilia Papa de Fuerza Libertaria, no se conocieron aún los motivos.

Esta será la tercera vez en dos años que la diputada cambiará la denominación de su bancada: asumió cuando el bloque se llamaba Cumplir, que luego perdió a la integrante Brenda Buchiniz y pasó a llamarse Hacemos Neuquén y, a principios de 2025, el espacio volvió a mutar a Fuerza Libertaria.

Se trata de un sector que llegó a la Legislatura de la mano del empresario de medios y excandidato a gobernador Carlos Eguía, quien actúa de asesor en el bloque.