Nuevo bloque en la Legislatura de Neuquén: cruces por los diputados que rompieron con el oficialismo

La Legislatura sumó un nuevo bloque. Se trata de Democracia Neuquén, conformado por dos diputados que hasta la semana pasada eran parte de la bancada oficialista, Mónica Guanque y Federico Méndez. La discusión, que fue zanjada en el recinto, no estuvo libre de críticas y algunos cruces entre los legisladores.

La decisión había sido oficializada días atrás por ambos dirigentes, a través de un video que difundieron en sus redes sociales y en el que explicaron los motivos de la ruptura, que dejó al bloque de Comunidad con cinco integrantes.

En la sesión ordinaria de este miércoles, se propuso discutir sobre tablas el proyecto de resolución para habilitar al nuevo espacio.

Si bien el pedido obtuvo el visto bueno y más tarde fue aprobado por mayoría, minutos antes de que se discutieran los créditos solicitados por el Ejecutivo y la obra del bypass de Añelo, hubo algunos cuestionamientos contra el oficialismo.

Nuevo bloque en la Legislatura de Neuquén: «No busca privilegios ni protagonismo»

Guanque, que fue la primera en hablar, dijo que la separación «no busca privilegios ni protagonismo«, sino darle «forma institucional a una realidad política que ya existe hace tiempo».

Indicó que con el bloque oficialista «no estábamos compartiendo los mismos ideales», motivo por el cual «decidimos apartarnos, como es nuestra esencia, sin manchar al otro ni hacer denuncias«.

«No es un capricho, es un acto de coherencia institucional, a favor de la libertad política y el pluralismo», relató. Y agregó: «Negar esta posibilidad es negar la libertad de conciencia; es una forma de mostrar que en esta Legislatura no se se castigan las diferencias».

Le siguió como expositor el jefe del bloque Comunidad, Ernesto Novoa. El diputado pidió «salvaguardar el prestigio y el honor de quienes han presentado este proyecto». Sostuvo que en situaciones anteriores de esta clase «se dio como condición necesaria el consenso», factor que, dio a entender, no existió en este caso. Por eso, anticipó su voto negativo.

Al cruce salió la diputada de Cumplir, Brenda Buchiniz, quien también enfrentó una ruptura en la conformación original de su espacio. Aseguró que «el consenso nunca formó parte» de este tipo de decisiones. «No faltemos a la verdad«, sumó.

«Es una decisión política que ya está zanjada por la Justicia; las bancas son de los legisladores y no de los partidos, porque es un derecho que tenemos como representantes del pueblo», señaló.

Como crítica al oficialismo, recordó que el espacio del gobernador Rolando Figueroa «decidió sacarse uno de sus apellidos» cuando rompió con «el partido madre que los trajo hasta el Gobierno«, en referencia a Desarrollo Ciudadano, la agrupación identificada con la vicegobernadora destituida Gloria Ruiz.

«Me duele esta situación, porque no se puede estar en un bloque con el que no se está de acuerdo, no lo veo lógico», comentó su por parte el representante de la UCR, César Gass.

Guanque retomó la palabra más tarde: «Si mandamos de vuelta a comisión este proyecto, se puede entender como un apriete político. Mi error fue pensar diferente, porque algunos creen que eso significa traición, pero pensar diferente es la base de la democracia«.

Sobre el final se expresó Méndez. Dijo que, a pesar de la fractura, «hay cosas que vamos a seguir apoyando del gobernador». «Estamos dispuestos a continuar dialogando», añadió.

La resolución, tratada sobre tablas y aprobada luego, autorizó la creación del bloque y definió que los recursos que se le designen surjan «de una deducción proporcional del bloque Comunidad».