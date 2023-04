Los entretelones del festejo de Alberto Weretilneck tras ganar la gobernación de Río Negro

La cautela reinó en las primeras horas del bunker “verde” del oficialismo provincial. La expectativa de arrasar en con un retorno triunfal del exgobernador no fue tal al conocerse los números finales de una elección reñida en la que la disputa y el 52% de las elecciones anteriores no se materializaron.

Los recién electos Alberto Weretilneck, acompañado del líder de Nos Une Río Negro, Martin Doñate, y por Rodrigo Buteler, quien conquistó la intendencia de Cipolletti, ingresaron al Circulo Italiano ante un clima de expectativa y con rostros serios y contracturados en un primer momento.

Las cifras que arrojaban las principales encuestas y que anticipaban una aplastante victoria de Juntos Somos Río Negro no se plasmaron al 100% en los resultados y eso se notó en el animo al ingreso del gobernador electo, no así en los rostros de Buteler y Doñate quienes manifestaron alegría.

Los ganadores brindaron una conferencia de prensa en la que -entre abrazos- recalcaron que la base del triunfo fue el “Gran Acuerdo” entre tres partidos, Juntos Somos Río Negro, Nos Une Río Negro con el sello del Partido Justicialista y la Unión Civica Radical.

“Queremos agradecer a todo el pueblo de la provincia de Río Negro (…) A quienes confiaron en nosotros, en el gran acuerdo, a los que nos aceptaron este planteo que hicimos de dejar de lado las diferencias, estos enfrentamientos y las divisiones para este Río Negro del futuro”, inició su discurso el presidente de JSRN.

Balanceó que la diferencia fue “clara, concreta y muy visible” y que su alianza ganó en todas las comisiones de fomento y en localidades importantes como Cipolletti Villa Regina, Godoy, Lamarque, San Antonio, Contralmirante Cordero, El Bolsón y no dejó de mencionar a Allen, donde se consagró el candidato de la UCR.

“Entre los tres partidos gobernantes del Gran Acuerdo hemos triunfado en el 100% de las comisiones de fomento y en el 100% de los municipios”, planteó, olvidando que su partido había perdido la intendencia de Catriel.

“Convocaremos a todos aquellos rionegrinos que no han pensado como nosotros pero que hoy tienen buenas ideas. No somos autoritarios ni somos personas egoístas , somos humildes, somos personas trabajadoras. El mensaje de quienes no nos han votado, lo tomamos”, agregó.

Weretilneck aclaró que “nos vamos a preparar para asumir hasta el 10 de diciembre” y que hasta ese momento “la responsabilidad es de la gobernadora Arabela Carreras”.

“No vamos a involucrarnos en la toma de decisiones. Obviamente, si somos consultados, daremos la opinión. No vamos a adelantar ningún tipo de transición”, enfatizó.

Consultado sobre el efecto de los paros y protestas de estatales, el senador evaluó que “los conflictos influyeron” y “quizá puede haber desviado los datos que había” en las encuestas previas. De todas maneras, sostuvo que “los conflictos no son responsabilidad del gobierno provincial”, porque “había una politización muy importante”.

Cipolletti, sede de la disputa

En Cipolletti se condensó la principal disputa a nivel provincial. Sede de los búnkeres de campaña de los favoritos, Weretilneck y Tortoriello compitieron por la silla de la gobernación para los próximos cuatro años, a unas cuadras de distancia

Las alianzas le permitieron al actual senador por Río Negro garantizar el triunfo, que se mantuvo parejo con Cambia Río Negro en los resultados parciales. Los puntos que las dos listas que encabezó el senador le permitieron al oficialismo mantenerse en el poder.