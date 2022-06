Los excluidos y favorecidos en el reparto de los ATN por $320 millones en Río Negro

Nación transfirió 320 millones a Río Negro, quedando 140 millones en el Estado provincial mientras que los otros 180 millones fueron para los municipios, dejando seis afuera de la distribución, mayoritariamente, los administrados por el radicalismo.

En abril pasado, los senadores Martín Doñate y Alberto Weretilneck anunciaron una asistencia de Nación por “320 millones para los municipios y el gobierno provincial”.

La información de los ATN se hizo pública luego de un encuentro de los parlamentarios con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro aunque no se precisó su reparto entre la Provincia y los municipios. Tampoco se conoció después y, ahora, se oficializó su destino con el decreto provincial donde se formalizan las transferencias.

Los fondos federales fueron remitidos a la Provincia a fines de mayo y, luego, Economía cumplió con los envíos a los gobiernos locales.

Provincia y municipios 180 millones se asignaron a 33 de los 39 municipios de Río Negro. Los 10 administrados por el FdT fuerond e 108 millones.

El decreto N° 449 de Río Negro fundamenta la entrega de fondos no reintegrables como una asistencia “para combatir los efectos negativos en la economía causados” por la pandemia.

Aún ese criterio, el impacto no parece haber afectado a todos en Río Negro porque la distribución no llega a la totalidad de los municipios. Seis no recibieron nada: Valcheta, Jacobacci, Guardia Mitre, Huergo y Ñorquinco, conducidos por la UCR, y Campo Grande, que conduce Ariel Rivero, un peronista disidente.

La acordada direccionalidad política se ratifica con la lista de las 33 administraciones elegidas. Figuran los 10 municipios del Frente de Todos y concentran 108 millones, lo cual, equivale al 60% del monto, a pesar de que no llega al tercio del total de los Estados locales incluidos.

Esas transferencias oscilaron de 4,5 millones (sólo, en el caso, de Sierra Colorada) y llegan a los 12 millones (seis: Roca, Cinco Saltos, Sierra Grande, Conesa, Lamarque y Cervantes), pasando por envíos de 10,5 millones (tres: Godoy, Chichinales, Belisle).

Las otras 23 intendencias pertenecen a Juntos Somos Río Negro o son aliados confesos.

Provincia y municipios 140 millones de los 320 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) quedaron para el Estado provincial.

Aún así, el menor ATN en el FdT, de 4,5 millones, se corresponde con la máxima asignación para las otras gestiones, reservadas para las ciudades mayores: Bariloche, Viedma, Cipolletti y El Bolsón, todos de JSRN.

La segunda categoría, según las cantidades otorgadas, comprendió 4 millones: Regina, San Antonio, Luis Beltrán, Catriel y Río Colorado.

Siguieron Allen, Choele Choel y Fernández Oro, con 3,5 millones, mientras que 3 millones fueron para Mainque.

La tanda de 2,5 millones se constituye con Cordero, Chimpay y Dina Huapi. En cambio, Darwin, Los Menucos, Maquinchao, Pomona, Comallo y Pilcaniyeu percibieron 2 millones. La nómina de favorecidos cierra con Ramos Mexia, con un millón, y gobernada por un socialista que después adhirió públicamente a la fuerza presidida por el ex gobernador.