Los libertarios de Río Negro se junta para definir autoridades y hay límites para Tortoriello

La Justicia Electoral Federal ya habilitó a La Libertad Avanza en Río Negro para llamar a internas y definir sus autoridades, completando su formal conformación partidaria.

En esa línea, la dirigencia libertaria se reunirá este sábado en Roca para avanzar en ese cronograma y analizar la conformación de una lista de unidad. Será la puesta en marcha con el objetivo de la compulsa parlamentaria de octubre próximo cuando Río Negro renueve sus tres bancas del Senado y dos de Diputados.

La estrategia electoral se filtrará en el análisis interno. El diputado Aníbal Tortoriello alentó más esa posibilidad con sus declaraciones a Río Negro donde confirmó su “interés de ser candidato a senador” por LLA, habló de “diálogos con dirigentes nacionales” con ese finde ya que esa “decisión” se tomará en Nación.

En diálogo con Río Negro, el apoderado de LLA, Damián Torres confirmó el encuentro en Roca y, también, analizó la intención de Tortoriello, valorándola porque es “un dirigente de peso”, pero recordó que “hoy no pertenece” a La Libertad Avanza y, en cambio, “está armando su propio partido”. Priorizó el criterio de pertenencia y quienes pusieron “el cuerpo”.

Damián Torres, apoderado de LLA, entendió que Tortoriello tiene peso, pero no pertenece a la fuerza y está formando su propio partido. Foto Gentileza

Torres se afilió a LLA en mayo del 2024, tras de dejar Juntos Somos Río Negro, y consolidó su participación en la fuerza desde sus vínculos previos con referentes libertarios instalados en Casa Rosada. Esa vinculación y su experiencia judicial le permitió transformarse en apoderado y posicionarse en la agrupación en construcción.

La diputada nacional Lorena Villaverde es la interprete libertaria en la Provincia y, actualmente, la presidenta de la Junta Promotora. Incluso se anota para encabezar la lista al Senado en la próxima elección y, por eso, la intención de Tortoriello impacta en el núcleo fundacional libertario rionegrino.

Ayer, Torres contó que la reunión en Roca será con “los integrantes de la conducción que preside Villaverde y los referentes que integramos la Junta Promotora y apoderados. El objetivo principal es definir el cronograma para la elección de autoridades”.

Adelantó que “seguramente conformaremos una mesa para establecer una lista de unidad” para que “todos se sientan contenidos». Se está trabajando en armonía”.

Relativizó que se analice el “tema electoral” porque “todavía falta”. Agregó que “se va a definir en Buenos Aires, como es lo normal y habitual». Seguramente se buscarán personas que defiendan. Las ideas de la libertad”.

En relación a los dichos de Tortoriello, Torres comentó que “Aníbal naturalmente se autoproclama como candidato y no está mal. Es un dirigente de peso, pero hoy por hoy no conforma La Libertad Avanza, él está armando su propio partido (Creo). Él decidió no venirse a nuestro espacio en su momento, sino que armó el suyo”.

Valoró que “hubo mucho trabajo de muchas personas para terminar el partido de los que estaban, como Lorena; otros decidimos venir y poner el cuerpo desde adentro (mencionó también a Marcelo Roman) entonces, hoy por hoy defendemos nuestro partido». Eso no quita que nuestras autoridades nacionales definan las alianzas que sean convenientes y en lo que definan acompañaremos”.

La Junta Promotora está presidida por Villaverde y el vice es Román (actual intendente de Allen). Participan además Julián Goinhex y Leonela Yamila Andreoli, como secretarios Político y Administrativo; y los vocales son Ignacio Vigñals, Cesar Domínguez, Alfonso Alejandro Sánchez, Alberto Normando Costa y Walter Huenuan.