La Selección Argentina sorprendió con un emotivo homenaje al Indio Solari en redes sociales

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari a los 77 años generó una ola de homenajes en todo el país. Desde músicos y artistas hasta dirigentes, periodistas y deportistas despidieron al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En las últimas horas, también la Selección Argentina realizó un gesto que no pasó inadvertido para los fanáticos del rock nacional.

A través de sus redes sociales oficiales, la cuenta de la Albiceleste compartió un video que muestra al plantel viajando hacia Texas, donde disputará su primer amistoso frente a Honduras en el marco de la preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de las imágenes de los futbolistas y del viaje, hubo un detalle que llamó la atención de inmediato: la música elegida para acompañar la publicación.

La canción elegida para despedir al Indio

El video fue musicalizado con «Flight 956», una de las canciones más reconocidas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que Solari formó tras la separación de Los Redondos en 2001 y con la que continuó su carrera durante más de dos décadas.

Aunque la publicación no incluyó ningún mensaje explícito sobre el fallecimiento del músico, miles de usuarios interpretaron la elección como un homenaje al artista, cuya muerte conmocionó a la Argentina durante las últimas horas.

Un vínculo entre el fútbol y el rock argentino

La presencia de una canción del Indio en una publicación oficial de la Selección no sorprendió a muchos de sus seguidores. A lo largo de los años, Solari manifestó en distintas oportunidades su pasión por el fútbol y siguió de cerca el recorrido del seleccionado nacional.

Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, incluso había dedicado elogios a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni, destacando el liderazgo del capitán argentino.

La despedida a una leyenda

El homenaje de la Selección se sumó a las innumerables muestras de afecto que recibió el músico tras conocerse su fallecimiento. Solari fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, una banda que mantuvo vivo su legado hasta sus últimos años.

En ese contexto, la elección de «Flight 956» para acompañar el viaje rumbo a Texas terminó uniendo dos de las mayores pasiones populares del país: el fútbol y el rock. Un gesto silencioso, pero cargado de simbolismo, que los fanáticos interpretaron como una despedida al artista que marcó a varias generaciones.