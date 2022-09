Los petroleros resolverán el sábado si participan de la interna del MPN

El referente de la agrupación Azul y Blanca del MPN y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, informó que este sábado habrá una reunión del sector donde se resolverá qué actitud tomar frente a las internas del partido que fueron convocadas para el 13 de noviembre.

Reclamó un replanteo por parte de las autoridades del partido, habló de que se tome nota de lo que el pueblo de Neuquén “está haciendo ver”, aunque fue crítico con las condiciones que planteó el diputado nacional Rolando Figueroa a quien tildó de oportunista.

En declaraciones a Radio Nacional, Rucci sostuvo que “queremos estar siempre dentro del partido” al tiempo que reclamó cambios de proyecto en la provincia y de ser autocrítico en cuanto a lo que se hace o no se ha hecho de la manera que se debería haber hecho.

“Lo importante es que, terminada esta instancia, el partido tome nota de no solamente de lo que internamente nosotros podemos ver mal, sino de que tome nota de lo que la gente, el pueblo de Neuquén está haciendo ver”, manifestó.

Agregó: “Hay un montón de situaciones que hay que hacer un replanteo”.

Sostuvo que la Azul y Blanca quiere estar dentro del partido y que el sábado tienen una reunión donde “vamos a definir cómo, qué pasos vamos a seguir,”.

Se manifestó a favor de atender situaciones con las que no están de acuerdo pero aclaró que es necesario dirimir las diferencias “en el ámbito que tiene que ser, somos uno de los pocos partidos que tiene interna y que tiene en las urnas sus candidatos y me parece lo más saludable del MPN”.

Cuando se le preguntó su postura en torno a los 20 puntos que planteó Figueroa a los que le otorgó el mote de mayor transparencia, Rucci fue categórico: “Hay que hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, no cuando nos convienen o de forma personal.”

Le recordó al legislador nacional que fue miembro de la convención del partido, de la junta de gobierno y también vicegobernador y que “podría haberse dado cuenta en ese momento”.

Se pronunció por no acomodar el partido para los intereses personales de uno o de otro lado.

“No hay que acomodar las condiciones a la conveniencia personal y hablo de los dos lados por eso nosotros nos fuimos tanto de la Convención como de la Junta de Gobierno porque entendemos que los órganos partidarios tienen que representarnos a todos, y a veces no es así”, opinó.

Sugirió plantear los cambios fuera de los momentos políticos que se dan en años electorales porque “si estuve y no lo vi o no lo quise ver, después no venga, y quiera replantear las cosas”.