Los posibles escenarios de cara a los resultados de las elecciones legislativas 2025

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025. El Congreso renovará bancas y tanto la oposición, como el oficialismo, buscan obtener al menos un tercio de las renovaciones. Estos son los posibles escenarios.

Aunque el número de bancas oficialistas en el Senado crecerá inevitablemente —dado que hace seis años el espacio no competía—, el Gobierno no podrá evitar la necesidad de negociaciones durante los próximos dos años para blindar sus medidas y construir mayorías temporales. Pese a esto, el oficialismo observa con optimismo el posible escenario de las elecciones 2025, cuyos resultados dejarían al peronismo con una menor influencia.

En estos comicios, se renueva un tercio de la Cámara Alta, con ocho distritos, eligiendo tres bancas cada uno: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Con la excepción del caso neuquino, se proyecta que la polarización absorberá la mayor parte de las voluntades electorales en estos distritos.

La mayoría de las encuestas anticipan un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, con porcentajes que oscilan entre el 34% y el 40%. De confirmarse esta tendencia, el partido oficialista podría obtener entre 10 y 12 bancas adicionales, las cuales se sumarían a las ocho que posee actualmente en el Senado, según indica Ámbito.

Qué pasaría en el Senado tras las elecciones 2025

Continuando con estas proyecciones, el oficialismo aspiraría a alcanzar 20 senadores, quedándose a cuatro bancas del tercio necesario para blindar vetos.

No obstante, esta necesidad de «negociación se vería matizada porque sus aliados no perderían tantos escaños (solo los de Juan Carlos Romero y Alfredo De Ángeli), mientras que sus opositores sí lo harían (como los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, además de Guadalupe Tagliaferri)», indica el mismo sitio.

Y asegura que en este contexto, el PRO, que respalda la mayoría de las posturas libertarias, conserva sus seis representantes.

Las primeras estimaciones indican que las distintas facciones del peronismo perderían entre cinco y seis bancas, manteniéndose como primera fuerza, pero con menor influencia. Actualmente, el justicialismo cuenta con 34 senadores. Para alcanzar la cifra de 37 —número que garantiza el quorum y la mayoría simple—, seguirán siendo fundamentales los representantes de partidos provincialistas (que podrían llegar a nueve escaños) y la UCR (que cuenta con 10 legisladores).