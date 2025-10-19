Recta final: el Gobierno llega al cierre de campaña con el ojo puesto en el tercio del Congreso

De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, el oficialismo se prepara con el ojo puesto en el tercio que le permitirá resistir en el Congreso. Se trata de la única garantía que Javier Milei pudo ofrecer al gobierno de Estados Unidos, un actor clave que se ha convertido en el principal sostén de su gestión.

En los despachos oficiales se habla de una «elección pareja», incluso si los comicios plantean un escenario de derrota. «Podemos perder por 2 puntos o ganar por dos puntos a nivel nacional“, reforzó un integrante de la mesa política a Infobae.

En las encuestas que circulan en Casa Rosada muestran que el oficialismo dejó de perder apoyo. «El tercio está», dijo un ministro tras la reunión de Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos. El Gobierno de Milei encara esta elección con una estrategia defensiva, buscando bloquear a la oposición. Esto es crucial, ya que se prevé que la oposición intensificará su adversidad contra los planes oficiales en los próximos dos años.

Si las elecciones tiene resultados parecido a los que espera el Gobierno, el oficialismo tendría 75 diputados propios, más los 15 aliados del PRO, lo que lo dejaría con unos 90 legisladores.

El panorama del oficialismo en el Senado se presenta aún más adverso. El bloque propio parte de un piso de 13 integrantes, cifra que aspiran a incrementar sumando los dos senadores por la Capital, el triunfo que dan por seguro en Entre Ríos (pese a la amenaza del peronismo) y el primer lugar en Salta. Además, ambicionan llevarse victorias en Chaco y Tierra del Fuego, y obtener el senador por la minoría en Neuquén y Río Negro.

Aun con el mejor resultado posible, el oficialismo reconoce que la mejor elección no les alcanzaría para establecer una agenda propia en el Senado, quedando supeditados a negociar con la oposición.

Se define la nueva relación de fuerzas en el Congreso: cuánto pone en juego cada bloque

En estos comicios se renuevan en todo el país 127 diputados nacionales de los 257 totales, y 24 senadores nacionales de los 72 totales, correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Se votan tres senadores por cada distrito: la fuerza ganadora obtendrá dos, y la segunda, uno.

En Diputados, La Libertad Avanza será la bancada que seguramente más bancas consiga, porque arriesga solo 8 de las 37 que tiene. A partir del 10 de diciembre tendrán cerca de 80 diputados, según coinciden distintos estudios. Cerca del tercio (87) para blindar vetos presidenciales, pero lejos de los 129 diputados necesarios para tomar la iniciativa y abrir una sesión.

Por eso, no solo dependerán de sus habituales aliados del PRO sino también de otros espacios.

Unión por la Patria, que representa la oposición más firme contra Milei, se juega casi la mitad de su representación: 46 de 98 escaños. En el mejor de los casos, podría quedar en un centenar de diputados, mientras que en el peor escenario tendría 86, según un estudio del portal especializado Parlamentario. Es por eso que el bloque, que pasará a llamarse Fuerza Patria, seguirá siendo, por sí solo, el más numeroso.

La UCR, que a lo largo de estos dos años acompañó a Milei en prácticamente todas las votaciones, no solo se queda sin su jefe, el cordobés Rodrigo De Loredo, sino que quedará muy disminuida: de las 14 bancas que tiene, arriesga 11 y está muy lejos de retenerlas todas. Por lo pronto, a los tres diputados que siguen hasta 2027 podrían sumarse entre tres y cinco por las provincias de Mendoza, Corrientes y Jujuy.

Las otras ramas del partido centenario también están complicadas: los apodados “radicales con peluca” (Liga del Interior) ponen en juego 3 de 6 bancas, y los radicales críticos del Gobierno nucleados en Democracia para Siempre (que quedarán absorbidos en Provincias Unidas) exponen nada menos que 9 de 12.

Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Pichetto que viró de oposición dialoguista a dura, expone 7 lugares de un total de 15. Este espacio se reconfigurará como Provincias Unidas, con el exgobernador Juan Schiaretti como posible presidente, y se posicionará como árbitro en la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con una veintena de diputados que serán clave para torcer las votaciones.

La Coalición Cívica y el Frente de Izquierda son dos bloques opositores a Milei que, al igual que la UCR, también quedarán muy mermados: el primero arriesga 4 de 6 bancas, y el segundo, 4 de 5. Las 14 bancas restantes en el mapa de la Cámara baja corresponden a diputados de sellos provinciales con mayor o menor grado de afinidad con Milei, como los oficialismos de Misiones, Salta, Tucumán, Río Negro y San Juan.