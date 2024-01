Los sueldos de enero tendrán el impacto de aportes al Ipross

Los haberes de enero de los estatales ya tendrán aplicada la reforma de los aportes al Ipross, es decir, se calculará por la totalidad de las remuneraciones, y significarán mayores retenciones en las liquidaciones con sumas no remunerativas.

En ese caso, la nueva modalidad se advertirá -especialmente- por las bajas con las que llegarán los próximos ingresos, considerando que los sueldos brutos de enero y de febrero repetirán al de diciembre.

Se sabe que los bonos acordados se depositarán en forma individual. Igualmente, el decreto de aplicación de la ley N°5684 -que determina que aportes y contribuciones se calcularán sobre el “total de las remuneraciones abonadas”- prevé tres etapas para atenuar el impacto de la implementación. Hasta ahora, esas asignaciones al Ipross se realizan sobre los haberes “sujetos a aportes” y dejaba afuera a las sumas no remunerativas.

Los agentes públicos en actividad aportan el 4% mientras la “contribución del Estado provincial o municipal” equivale al 7%. Según el decreto N° 76/24, la regularización se logrará en tres meses (haberes de enero, febrero y marzo), empezando con un 1,33% de las sumas no remunerativas, pasando a 2,33% en el segundo mes para alcanzar el 4% en el tercero, que se abonarán en abril. En el caso del Estado, las contribuciones serán inicialmente del 2,33%, después llegará al 4,66% y finalizará en el 7%. Estas modificaciones incidirán en los salarios por su porción no remunerativa y, simultáneamente, un desembolso superior de parte del Estado provincial. Consecuentemente, el Ipross recibirá -finalmente- cerca de 900 millones a 1.000 millones de pesos mensuales adicionales.

La nueva normativa contempla también un diseño diferente para determinar el “aporte mínimo mensual”, que no podrá “ser menor al 4% de la totalidad del salario mínimo, vital y móvil”.

Esta normalización fue un reclamo de los gremios, planteando que eran correcciones necesarias para el financiamiento del Ipross aunque, simultáneamente, solicitaban de que el Estado asuma el costo de los agentes por el cálculo sobre la totalidad de su remuneración.

El impacto dependerá del porcentaje de suma no remunerativa. Hay estatales -como judiciales y legislativos- que no tendrán alteraciones, pero otros -como docentes y personal de la ley 1844- sufrirán disminuciones porque tienen altos porcentajes de montos no remunerativos. Durante una reciente reunión, el titular de ATE, Rodrigo Vicente -con el vocal sindical Fabio Polizzi- se juntó con la presidenta del Ipross, Marcelo Ávila. Según se informó, entre otros temas, el sindicato advirtió del impacto” del “aumento en los aportes y contribuciones percibidos por el instituto”.