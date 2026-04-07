Luego de años inactivo, buscan otro concesionario para un tradicional parque de nieve en Neuquén

Luego de la rescisión del último contrato el año pasado, Primeros Pinos, uno de los parques de nieve más tradicionales de Neuquén, podría ser licitado una vez más con el objetivo de avanzar hacia su reactivación.

El complejo ubicado a 50 kilómetros de Zapala se encuentra fuera de servicio desde hace casi media década, cuando dejó de aparecer como uno de los predios de la provincia habilitados para actividades invernales.

Primeros Pinos y el último intento para reactivarlo

Con el tiempo, y la presión de los visitantes por conocer su situación, existieron algunos intentos para recuperarlo.

El último de ellos incluyó la adjudicación en 2024 a una UTE de origen mendocino, que se comprometió a desembolsar 1,7 millones de dólares en diferentes etapas. Pero un asunto de salud en uno de los inversores hizo rever la idea y el proyecto finalmente quedó trunco a mediados de 2025.

El sitió incluso tuvo una apertura parcial en el invierno de hace dos años. La expectativa fue tal que a la cita asistieron autoridades del municipio y la provincia, además de una importante cantidad de visitantes, en su mayoría provenientes de las localidades de la Confluencia neuquina y el Alto Valle.

En la actualidad, el parque, que supo contar con una hostería y otras instalaciones más dedicadas al alquiler de equipos, permanece inhabilitado.

El complejo pertenece a la Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), entidad que lo cedió en comodato a la municipalidad de Zapala hasta 2032.

Una nueva licitación en el radar

A poco más de dos meses para que empiece el invierno, fuentes al tanto del proceso indicaron que existe intención de lanzar un nueva licitación.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el Ejecutivo zapalino explicaron que la tarea incluiría de forma conjunta al ministerio de Turismo de Neuquén y al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

En ese contexto, la responsabilidad de elaborar el pliego estaría a cargo de la Provincia, mientras que el municipio se encargaría de ofertarlo.

Otro de los organismos que se pretende incorporar a la misión es el ISSN, con la finalidad de analizar el comodato vigente y eventualmente extenderlo algunos años más.

Respecto a los plazos, desde la comuna del centro provincial se indicó que no hay premura para que Primeros Pinos se adjudique antes del invierno.

Señalaron que el objetivo es lograr un contrato que contemple el aprovechamiento del lugar todo el año y no solamente durante la temporada invernal, como ha ocurrido hasta ahora.

Mejoran la Ruta Provincial 13, el principal camino a Primeros Pinos

El proyecto recobró notoriedad, además, por las nuevas acciones de mejoramiento y repavimentación que se están haciendo sobre la principal vía de acceso al predio, la Ruta Provincial 13.

El tramo en ejecución abarca 50 kilómetros entre Zapala y este paraje de la precordillera neuquina donde el Gobierno desembolsará alrededor de 5.900 millones de pesos.

Como informó este medio el fin de semana, hasta ahora ya se intervinieron ocho kilómetros críticos, donde se hicieron bacheos, mejoras de bordes y limpieza de cunetas y alcantarillas.

También está contemplada la instalación de 3.300 metros cuadrados de microaglomerado, una mezcla butiminosa de bajo espesor que se coloca sobre la carpeta existente cuando esta presenta desgaste superficial, no estructural.