Repavimentarán una ruta clave para llegar a la cordillera de Neuquén: el anuncio de Rolando Figueroa

Uno de los caminos más elegidos para llegar a la zona cordillerana de Neuquén estará en obra próximamente, de acuerdo a lo que informó el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de la Ruta Provincial 13, que será reasfaltada en el tramo que va desde su intersección con la Ruta Nacional 40 en Zapala hasta el paraje Primeros Pinos.

Con un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó el llamado a licitación y aseguró que el mejoramiento abarcará un trayecto de 50 kilómetros, necesarios para facilitar el tránsito por el sector, especialmente de aquellos que van y vienen desde la zona de Villa Pehuenia y Aluminé.

Repavimentación de la Ruta 13: una obra «complementaria»

Según expresó, Figueroa, los trabajos servirán como complemento de las obras en la Ruta 23, que está siendo asfaltada en varios tramos, y del proyecto de reasfaltado de la Ruta 46, además de la pavimentación de la emblemática Cuesta del Rahue.

«Conectarnos entre los neuquinos es importante, y más aún si lo hacemos entre todos juntos», resaltó el gobernador en un video en el que se mostró acompañado por el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

Los detalles de la licitación, que estará a cargo del ministerio de Infraestructura, fueron publicados el viernes pasado en el Boletín Oficial.

Los detalles del proyecto y los plazos para su avance

El proyecto tendrá un presupuesto $3.868.775.445,00, a valores básicos de enero de 2026, y contará con un plazo de ejecución de 90 días de corridos.

Las ofertas se recibirán hasta el 13 de marzo, en la mesa de entradas de la dirección provincial de Vialidad, en la calle Mayor Torres 250 de Zapala. Ese mismo día, a las 13, tendrá lugar la apertura de sobres.

Como requisito para las firmas que deseen participar, se recordó que cada oferta deberá ser acompañada por una garantía, plasmada en una suma igual o superior a los $38.687.754,45.

