Inician en 15 días la esperada repavimentación de la Ruta 13 entre Zapala y Primeros Pinos

Esta vía es también una de las más utilizadas para llegar a Villa Pehuenia. Foto: archivo.

Vialidad Provincial de Neuquén iniciará en los próximos 15 días la repavimentación de la Ruta 13, en el tramo que une Zapala con Primeros Pinos, en la zona centro. Actualmente, se están realizando tareas preliminares y se espera que la obra completa esté finalizada en alrededor de tres meses.

Según informó el gobierno, los trabajos forman parte del Plan de Repavimentación y Rehabilitación de la Red Vial Pavimentada. Este programa abarca un total de 1.134 kilómetros y contempla tareas técnicas como bacheo, sellado de fisuras, reparación de bordes, recalce de banquinas y la colocación de carpeta asfáltica y microaglomerado.

En el caso de la Ruta 13, los equipos viales trabajan en los 50 kilómetros que separan Zapala de Primeros Pinos y una de las vías más utilizadas para llegar a Villa Pehuenia.

Con una inversión que asciende a 5.900 millones de pesos, se están realizando tareas preliminares fundamentales antes de la colocación de 3.300 metros cuadrados de microaglomerado (mezcla butiminosa de bajo espesor que se coloca sobre la carpeta existente cuando esta presenta desgaste superficial, no estructural) prevista para finalizarse en los próximos 90 días, según las condiciones climáticas.

Hasta el momento, se intervinieron ocho kilómetros críticos, donde se ejecutó bacheo, mejora de bordes y limpieza de cunetas y alcantarillas.

Desde el gobierno indicaron que las tareas “mejoran significativamente la seguridad para el tránsito durante el invierno” y permiten “optimizar y prolongar la vida útil de la nueva carpeta que se colocará en los próximos 15 días”.

Por estos días se avanza en la ejecución de otros cuatro kilómetros y en la firma de contrato para la aplicación de 3.300 metros cúbicos de microaglomerado. En marzo se abrieron los sobres de la licitación con las ofertas de dos firmas interesadas: POSE SA y Cleanosol Argentina SAICFI.

La intervención es estratégica para la Región del Pehuén, ya que mejorará la conectividad y seguridad vial hacia destinos turísticos y productivos.