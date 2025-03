Luis Bertolini se afilió a Comunidad y dijo que su relación con Rolando Figueroa «está intacta»

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, calificó a su relación con el gobierno provincial como «intacta» desde su inició de gestión. Señaló que ante las denuncias judiciales que involucraron a su antecesora en la comuna, Gloria Ruiz, resolvió desafiliarse de Desarrollo Ciudadano y afiliarse a Comunidad, la fuerza política del gobernador Rolando Figueroa.

Escuchá a Luis Bertolini, intendente de Plottier, por RÍO NEGRO RADIO:

El jefe comunal de Plottier estuvo presente en el estudio de RÍO NEGRO RADIO y habló sobre la actualidad de la ciudad que dirige y los proyectos en carpeta, en especial, los relacionados con la obra pública, teniendo en cuenta la necesidad que existe en este sentido.

Sin embargo, también se refirió a la relación con el gobierno provincial y a la situación política, tras la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz en diciembre pasado, y la causa en trámite que sigue la justicia provincial.

«Es un camino en conjunto que seguimos. Me desafilié de Desarrollo Ciudadano porque soy fiel a los valores y no a las personas. Y cuando los valores había cuando tomé la decisión de ser intendente el partido se apartó de esos valores, me desafilié», subrayó.

Enseguida dijo que: «me afilié a Comunidad porque yo ya era parte de Neuquinizate. Todos estábamos de acuerdo de esa en campaña. Me siento totalmente alineado al gobierno provincial, no tengo dudas que era una construcción en conjunto», apuntó.

En este contexto, Bertolini, que es el sucesor de Gloria Ruiz, en el sillón municipal especificó que, desde un principio, su relación con el gobierno provincial está «intacta». Resaltó que desde un primer momento, el vínculo con el gabinete ha sido excelente y que cuentan con el apoyo por lo que el crecimiento de la ciudad irá en esa vía.

«Me sorprendió (la denuncia contra Ruiz) y tomé la distancia que consideré que era prudente porque no compartía lo que estaba saliendo a la luz», subrayó.

Sobre las causas judiciales en trámite, referidas a una empres constructora y a la edificación de una pileta, Bertolini se separó al explicar que hasta el momento no fue citado por la justicia, en su carácter de exsecretario de Obras Públicas.

Conoce los allanamientos hechos, aunque aclaró que todo lo relacionado al pago de la empresa no estaba bajo su órbita, porque era resorte del área de Hacienda municipal. En cuanto a la pileta, no se trató de una obra pública, aclaró.

Mencionó que el contador que estaba en el área no continuó en su actual gestión, y que nombró a otra persona en ese cargo.

Las obras públicas proyectadas

En cuanto a los proyectos que están en marcha, junto al gobierno provincial, Bertolini indicó que se requiere mucha tarea porque la actual infraestructura es para 30 mil personas y hoy rondan los 70 mil habitantes. La ciudad adolece de cloacas, agua potable -en el caso de la que proviene de napas solo es tratada la de la zona céntrica- y el asfalto está demorado.

La prioridad es la pavimentación de 4 kilómetros de la calle Río Colorado Sur o Futaleufú, que limita con Neuquén y que tiene un presupuesto de 15.000 millones de pesos. El próximo 20 de este mes se abren los pliegos de la licitación.

«Estamos trabajando con el gobierno provincial, y para avanzar el plan de planta potable. Es una obra que nos va a beneficiar», sostuvo. Dijo que los trabajos en las escuelas secundarias que ejecuta Provincia son imprescindibles y que no era posible -por el presupuesto- que lo afronte el municipio.

Finalmente, recordó que sigue la Expo Plottier en marcha por lo que están todas las personas invitadas ante una gran cantidad de actividades y números artísticos.