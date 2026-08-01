El Gobierno abre agosto con reformas clave y un clima de protestas de docentes, estatales y organizaciones sociales

Este mes de agosto se caracterizará por una serie de manifestaciones que protagonizarán sindicatos, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles contra el Gobierno de Javier Milei. Las protestas iniciarán el próximo lunes 3 y promete ganar espacio en la agenda semanal ya que se podrían extender durante varios días.

La protestas que marcarán el inicio de agosto

De acuerdo a lo informado, las medidas iniciarán el lunes con un paro nacional y movilizaciones al ministerio de Economía. La convocatoria fue lanzada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para visibilizar el reclamo de aumento salarial de emergencia y contra «el vaciamiento de organismos públicos y despidos en el Estado«.

Ese mismo 3 de agosto estará marcado por otra protesta de alcance nacional. Esta actividad fue impulsada por trabajadores docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). El día elegido coincide con el inicio del ciclo lectivo tras el regreso de las vacaciones de invierno.

Desde el colectivo gremial explicaron: «La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa».

También aparecen los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) quienes anunciaron para el miércoles darán a conocer un nuevo plan de lucha para todo el mes. El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, informó que se comunicará mediante una conferencia de prensa.

De acuerdo a lo trascendido, las acciones incluirán clases informativas, protestas en las calles y no se descarta movilizaciones al ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello. La denuncia es por «el deterioro del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo».

Otra protesta a gran escala se hará el próximo 6 de agosto, jornada en el que Senado tratará la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. En las inmediaciones del Congreso se reunirán la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para rechazar la normativa. También se espera organizaciones estudiantiles.

El 7 de agosto, las mismas organizaciones se congregarán en el barrio de Liniers para encarar la tradicional movilización de San Cayetano.

La postura del Gobierno a las medidas anunciadas

Pese a la marcada agenda de protestas, el Gobierno minimizó las acciones y consideraron que solo se tratan de medidas que «forman parte de la oposición». Además le advirtió a CTERA que el paro del lunes deber garantizar el «75% de la prestación habitual» y alertó sobre sanciones.

También, recordó que «se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial».

En tanto, la cartera que conduce Pettovello remarcó que «el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa».

«Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles», agregó en un comunicado.

Con información de Noticias Argentinas