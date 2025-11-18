Luis Caputo se reúne con Ignacio Torres, gobernador de Chubut: expectativas por un posible anuncio

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá en el Palacio de Hacienda al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. El encuentro se da luego de la baja de retenciones a aceites y grasas lubricantes para motores del sector petrolero, lo que genera expectativa de más anuncios para el sector. Los detalles en esta nota.

Luis Caputo se reúne con Ignacio Torres, gobernador de Chubut

“Seguimos bajando la presión tributaria para darle más libertad al privado. Eliminamos los derechos de exportación a aceites y grasas lubricantes, lo que permitirá aumentar un 70% el volumen exportado para 2028. Esta medida mejora la competitividad del sector y promueve el empleo”, señaló ayer el Ministerio de Economía en la red social X.

De esta manera, Caputo tendrá una reunión mano a mano con Torres y el tema central sería el reclamo histórico sobre las retenciones del 8% al crudo de petróleo, adelantó Infobae. “Con Toto tenemos una posibilidad única en la provincia de Chubut de exportar muchísimo más de lo que se está exportando”, había señalado Torres tiempo atrás, lo que abre una gran expectativa en torno al encuentro.

Alberto Weretilneck junto a Manuel Adorni y Diego Santilli

Ayer el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue recibido por el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí “se avanzó en una agenda común” para “acompañar el crecimiento” de la provincia.

“Uno de los temas centrales del diálogo fue la conectividad rionegrina, y la necesidad de contar con definiciones respecto a las rutas nacionales 22, 23,151 y 40; y al uso de las vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que puede transformar la conectividad en toda la región”, informó la provincia en un comunicado.

Se trató de la primera reunión formal entre el gobernador y los nuevos titulares de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior, instancia en la que Weretilneck detalló distintos aspectos vinculados a la realidad provincial.