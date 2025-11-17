Chubut en emergencia climática por el viento: “Se activan protocolos especiales”

Viento en Chubut: Comodoro Rivadavia, una de las más afectadas. Foto: Martín Levicoy | Clarín.

Chubut se encuentra en emergencia climática por el viento. Por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres se declaró la emergencia climática en la provincia. “Se suspenden clases, se restringe la circulación en rutas y se activan protocolos especiales de salud para cuidar a la población”, comunicó el gobierno provincial. Los detalles en esta nota.

Ante condiciones climáticas de riesgo, el Ministerio de Educación de Chubut tomó medidas preventivas para distintas regiones. “No habrá actividades presenciales durante todo el turno tarde de este lunes 17 de noviembre 2025 en establecimientos escolares de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y Meseta”.

Las medidas responden a la “profundización de las condiciones climáticas de riesgo anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana”.

“El incremento previsto en la intensidad del viento durante la tarde obliga a readecuar el funcionamiento escolar. Por ello, las actividades presenciales del turno tarde, vespertino y noche, de todos los Niveles y Modalidades, en las regiones II y IV no se desarrollarán en el día de la fecha”, expresó el gobierno provincial.

El Ministerio de Educación recordó que estas definiciones se toman a partir de criterios técnicos y preventivos, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Alerta por viento en Chubut: recomendaciones y vías oficiales de información

Las autoridades provinciales de Chubut aconsejan extremar precauciones, asegurar objetos y estructuras, y evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad del viento. Para emergencias, se encuentran disponibles las líneas 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y el 0800-666-2447 de Protección Ciudadana.

“El Ministerio de Educación continuará monitoreando la evolución del fenómeno junto al Ministerio de Seguridad y Justicia y comunicará cualquier novedad mediante los canales institucionales oficiales”, recordaron las autoridades.