Luis Caputo tendrá dos reuniones claves esta semana en las negociaciones por el Presupuesto 2026

El ministro de Economía con un rol más activo en las negociaciones por el Presupuesto 2026. Foto: Gentileza Infobae.

En la antesala del envió de una nueva versión del proyecto de Presupuesto 2026, el ministro de Economía Luis Caputo avanzará en los próximos días con las negociaciones. EL mandatario será quién encabezará estas charlas con gobernadores y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Presupuesto 2026: Luis Caputo se reunirá con Claudio Vidal y Jorge Macri

Hasta el momento ni los mandatarios provinciales ni el alcalde Buenos Aires recibieron el borrador del proyecto con las últimas modificaciones, indicó Infobae. Su redacción está a cargo del del secretario de Presupuesto, Carlos Guberman.

Uno de los encuentros del titular de Hacienda será con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político, yo tomaba una posición bastante cómoda de que cómo tenía el soporte del presidente los que se dedicaban a la política iban y se peleaban con los gobernadores y cuando venían a pedirme plata a mí o al secretario de Hacienda nos tenían que cortar un brazo«, dijo Caputo antes que se realizarán los comicios de octubre.

Si bien se intensificarán las reuniones de Caputo con los gobernadores, según el medio de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei no cedería a que se copartícipe el impuesto a los combustibles líquidos ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Otro tema que buscan poner en agenda es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Otro de los encuentros de Caputo será con Jorge Macri. Habrá un encuentro con los equipos técnicos del Ministerio de Economía para hablar sobre la Coparticipación.

«Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal«, dijo una fuente citada por Infobae.

Diego Santilli sigue con sus encuentros con gobernadores

En tanto e ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira, en el marco de la serie de encuentros que mantiene con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

Busca lograrse el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno Nacional y priorizar el equilibrio fiscal. Además poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.

Desde que asumió como Ministro del Interior, ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Con información de Infobae y Noticias Argentinas