La foto de la transición en Seguridad: Javier Milei encabeza los ascensos junto a Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

El presidente Javier Milei encabezará hoy a las 11 la ceremonia de ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas de Seguridad, en un acto desarrollado en el Salón Blanco de Casa Rosada. La particularidad del evento será la presencia conjunta de la ministra saliente, Patricia Bullrich, y de su sucesora designada al frente de la cartera, Alejandra Monteoliva.

La actividad incluirá la asunción de nuevos rangos para la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Para Monteoliva, este representará su primera aparición pública en funciones al frente de la cartera de Seguridad, a la espera de su juramento formal.

El traspaso en el ministerio de Seguridad

Patricia Bullrich, recientemente designada senadora por La Libertad Avanza, presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025, según una carta oficial. En el escrito, la exfuncionaria destacó haber recibido «el mandato claro» de «cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles», y agradeció «la confianza» y «el respaldo de todo el equipo» que la acompañó.

Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora se desempeñaba como secretaria Nacional de Seguridad, asumirá formalmente como ministra el próximo martes en Casa Rosada. Con un perfil considerado más técnico, Monteoliva es cercana a la exministra Bullrich, quien la propuso para continuar al frente de la cartera.