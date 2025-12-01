Ampliación del Presupuesto 2025: Gobierno asignó fondos a Seguridad, Defensa, Salud, Anses y Educación

El Gobierno nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, dispuso una ampliación del presupuesto autorizado para el próximo año en 2,81 billones de pesos. La medida busca reforzar partidas sensibles destinadas a Seguridad, Defensa, Salud, Anses y Educación. Este incremento se sustenta con ingresos fiscales superiores a los esperados, según informaron fuentes oficiales.

La reasignación de recursos abarca diversos ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, e introduce tanto refuerzos como recortes puntuales. El decreto especifica que esta modificación no afectará el resultado del año, dado que se registraron ingresos por encima de lo proyectado, principalmente por rentas de propiedad. En total, los recursos extras suman 2,88 billones de pesos.

Entre los refuerzos más significativos, se destinaron fondos adicionales a la salud pública, con incrementos para el sostenimiento de hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce y el Néstor Kirchner. La Agencia Nacional de Discapacidad también recibirá partidas para el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios, según detalla la normativa.

Ampliación del presupuesto 2025: eefuerzos en Seguridad Social, Educación, Capital Humano y más

En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) obtuvo partidas extra para el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad y asignaciones familiares. También se reforzaron las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y al Programa 1.000 Días de nutrición infantil, buscando ampliar la cobertura social.

El Ministerio de Capital Humano recibirá fondos adicionales que beneficiarán a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, fortaleciendo la Prestación Alimentar.

Para la Secretaría de Educación, se asignaron recursos a la política salarial universitaria, becas Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida, con el objetivo de mejorar la calidad educativa a nivel nacional.

Los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional también obtuvieron créditos adicionales para el pago de haberes y sentencias judiciales de personal militar y de fuerzas de seguridad.

Además, se destinaron recursos para la atención de desastres, la lucha contra el narcotráfico y la articulación federal de la seguridad. Por su parte, el Ministerio de Economía ajustará partidas para el Indec, la Secretaría de Energía y Transporte, entre otras áreas.