Lula advirtió que Alberto Fernández está en «problemas» y cuestionó una decisión clave

El expresidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que Alberto Fernández está en «problemas» y cuestionó la decisión del presidente argentino de acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y refinanciar la deuda que el país tiene con el organismo internacional.

Fue en una reunión ante empresarios y a pocos días de las elecciones presidenciales a las que llega con grandes chances de ser elegido.

“¿Cuál es el problema de nuestro amigo Alberto Fernández en la Argentina? ¿Por qué ganó las elecciones? Porque el FMI animó a (Mauricio) Macri a pedir prestados US$40.000 millones”, señaló el candidato y líder del Partido de los Trabajadores (PT). En la misma línea, Lula continuó: «Mirá lo que pasó. Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo, criticando al FMI. Ahora, cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos queriendo solucionar el problema del FMI».

Negociación y fractura con el kirchnerismo

La renegociación de la deuda externa a la cabeza del ex ministro de Economía Martín Guzmán -que mantuvo en líneas generales el acuerdo que se selló durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri- provocó una fractura entre el kirchnerismo duro y el albertismo.

La interna escaló a tal punto que Máximo Kirchner renunció a la jefatura de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

“En esta crisis, en una pandemia vergonzosa, no debería haberle pagado al FMI ni comprometerse con el FMI. Cuando hubo la crisis de Lehman Brothers estadounidense, la crisis europea, ¿vieron al FMI dar algún consejo? No, desapareció. Da consejos en Bolivia, en Brasil”, disparó el referente del PT y admitió: «(Alberto) Fernández está en problemas. La inflación está en el 70%, no sé qué pasará en la Argentina. Hay demasiada hambre».

Lula: «La Argentina fue una vez un país poderoso: ¿Qué es este empobrecimiento?»

Asimismo, Lula destacó el lugar que ocupó la Argentina durante el siglo XX y cuestionó la situación económica que atraviesa el país: «La Argentina fue una vez un país poderoso, fue una vez la quinta economía del mundo. ¿Qué es este empobrecimiento?«.

El próximo domingo se celebrarán las elecciones presidenciales en Brasil y que tienen al exmandatario como favorito para quedarse con los comicios en primera vuelta frente al actual presidente, Jair Bolsonaro. Las declaraciones surgieron en una reunión entre industriales brasileros y a la que tuvo acceso el periódico O Globo.

Fuente: Noticias Argentinas