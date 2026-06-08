Río Negro ya exporta oro y plata desde la Región Sur: salió el primer envío a Canadá

El primer cargamento de 577 onzas de oro que se extrajeron de proyecto minero Calcatreu, ubicado a unos 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, ya está en Canadá y de este modo Río Negro se convirtió en una provincia exportadora de este mineral de alto valor.

La empresa Patagonia Gold completó el primer despacho al país del norte a fines de mayo, aunque recién se confirmó este lunes, luego de la explotación iniciada en Calcatreu en abril y tras el último procesamiento del metal en otra planta de compañía, CAP Oeste, ubicada en Santa Cruz, donde se fusionaron los metales y prepararon los lingotes para exportar.

El oro y la plata de Río Negro tiene como destino la refinadora internacional Asahi Refining Ltd para su procesamiento final, según un acuerdo comercial de Patagonia Gold, la compañía que está en manos del grupo Miguens y que impulsó el desarrollo minero metalífero, el primero en ser autorizado en la Provincia luego de un extenso proceso que demandó más de 20 años desde la primera fase de exploración.

“El primer despacho de doré desde Calcatreu marca un hito fundamental para Patagonia y refleja el avance exitoso de las actividades de lixiviación y recuperación asociadas con el proyecto”, señaló el CEO de la compañía Christopher van Tienhoven.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró el desarrollo: “Lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca. Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida: del Gobierno Provincial al impulsar la minería, del sector privado al invertir y de las comunidades, trabajadores e intendentes al acompañar. Sin ese esfuerzo conjunto, Calcatreu seguiría siendo solo una roca”.

El primer despacho del oro extraído de Río Negro fue enviado a Canadá. Gentileza

El proceso hasta llegar al primer envío

Según puntualizó la Provincia, un mes atrás se había concretado la carga de los primeros bolsones con oro y plata que serían procesados para avanzar hacia esta primera exportación minera metalífera. En esa etapa se cargaron los primeros bolsones con el carbón activado que contenía oro y plata, material destinado a la siguiente fase del proceso productivo. Cada bolsón, con un peso aproximado de 700 kilos, formaba parte del circuito para separar los minerales y obtener el producto final.

Ese proceso comenzó con la lixiviación del mineral mediante riego por goteo. Luego, una solución separó los minerales presentes en la roca para que el oro y la plata queden retenidos en el carbón activado, que funciona como filtro dentro del circuito productivo. Ese carbón cargado fue trasladado a la siguiente etapa, donde se separaron los metales para preparar el material final destinado a exportación.