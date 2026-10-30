Dólar oficial y blue hoy: las cotizaciones de este viernes 30 de octubre de 2026

El dólar oficial despide octubre 2026 con cotizaciones estables en el Banco Nación.-

En la última rueda operativa del mes, el circuito cambiario ratifica un sendero de calma que disipa la volatilidad en ventanillas bancarias, permitiendo cerrar octubre 2026 con una notable convergencia entre las cotizaciones formales y las alternativas de mercado.

Mientras las principales plazas bursátiles del exterior operan con cautela frente a la firmeza global de la divisa estadounidense y la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos, la plaza doméstica transita un cierre mensual ordenado, brindando certidumbre inmediata a las familias en sus presupuestos cotidianos y a las empresas en sus balances contables.

Cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras: viernes 30 de octubre 2026

En las ventanillas físicas y en la plataforma de banca digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista concluye este viernes 30 de octubre 2026 a:

$1.510 para la compra y a $1.560 para la venta.

En tanto que las operaciones mayoristas supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) marcan una franja de $1.533 para la compra y $1.542 para la venta.

Viernes 30 de octubre 2026

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones al cierre del período mensual: