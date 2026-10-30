Dólar oficial y blue hoy: las cotizaciones de este viernes 30 de octubre de 2026
El dólar oficial despide octubre 2026 con cotizaciones estables en el Banco Nación, mientras el Banco Central equilibra el saldo cambiario y el dólar blue consolida una brecha prácticamente nula.El mapa completo de este viernes 30 de octubre 2026.
En la última rueda operativa del mes, el circuito cambiario ratifica un sendero de calma que disipa la volatilidad en ventanillas bancarias, permitiendo cerrar octubre 2026 con una notable convergencia entre las cotizaciones formales y las alternativas de mercado.
Mientras las principales plazas bursátiles del exterior operan con cautela frente a la firmeza global de la divisa estadounidense y la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos, la plaza doméstica transita un cierre mensual ordenado, brindando certidumbre inmediata a las familias en sus presupuestos cotidianos y a las empresas en sus balances contables.
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