La Justicia de Río Negro sumará ocho nuevos cargos en la Defensoría Pública

La estructura del Poder Judicial de Río Negro sumará ocho nuevos funcionarios a partir de la aprobación legislativa, por unanimidad, del proyecto que dio origen al cargo de Defensor Coordinador de los fueros Civil y Penal en cada una de las cuatro circunscripciones judiciales.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Facundo López, Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro), Juan Carlos Martín y Juan Murillo Ongaro (PRO Unión Republicana), modifica distintos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y establece una instancia jerárquica intermedia entre la Defensoría General y los defensores que intervienen directamente en los procesos judiciales.

Los nuevos funcionarios estarán distribuidos en las circunscripciones con cabeceras en Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti, y cada una contará con un defensor coordinador del Fuero Penal y otro del Fuero Civil.

El objetivo es descentralizar responsabilidades, mejorar la supervisión de los equipos de trabajo y fortalecer la asistencia jurídica, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Las razones de la ampliación de la Defensoría Pública

Uno de los principales fundamentos de la reforma es el crecimiento que experimentó el Ministerio Público de la Defensa durante los últimos años.

Actualmente, el organismo cuenta con 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos que dependen directamente de la Defensoría General. Sin embargo, se explicó que la estructura administrativa de esta última está integrada por apenas siete personas, entre empleados y funcionarios.

Según los autores del proyecto, esta situación dificulta las tareas de coordinación, supervisión y gestión del personal, además de limitar las posibilidades de planificación de políticas institucionales.

Las responsabilidades de los nuevos coordinadores

Los nuevos funcionarios tendrán responsabilidades administrativas, como la organización de equipos, la autorización de licencias y el seguimiento de requerimientos; como así también tendrán funciones vinculadas directamente con la actividad judicial.

En el ámbito penal podrán intervenir en juicios por jurados, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y realizar visitas a establecimientos penitenciarios para controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad.

En materia civil, participarán en recursos judiciales, coordinarán equipos de trabajo y podrán intervenir en visitas a instituciones que alberguen a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad.