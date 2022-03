Macri reveló que Juliana Awada no quiere que él sea candidato en 2023

El expresidente Mauricio Macri relevó que su esposa, Juliana Awada, no está de acuerdo con que se presente otra vez como candidato a la Presidencia.

«Ella no está a favor de eso (ser candidato). La vida familiar es muy dura, va a ser difícil (convencerla)», señaló Macri ayer al brindar una entrevista a TN.

Si bien no aclaró si volverá a competir, sostuvo: «Jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. Para mí, es fundamental la familia porque para administrar el poder tenés que tener paz familiar».

«Juliana»:

En ese contexto dejó la puerta abierta a convencerla en el futuro: «Ella no está cerrada porque es una persona muy fácil de convivir, pero hoy elige que no».

En la entrevista, el expresidente dijo que «va a haber un segundo tiempo» de Juntos por el Cambio en el Poder Ejecutivo y reiteró las críticas a la gestión de Alberto Fernández.

También se metió en la pelea entre halcones y palomas dentro de la coalición opositora. «Yo soy un gato, estoy bien con todas las aves, el problema son las ratas«, aseguró.

Por último reiteró que si Aerolíneas Argentinas da pérdidas hay que privatizarla. «Si Aerolíneas no es autosustentable hay que privatizarla, no hay dudas. Es mentira que vuela donde los demás no vuelan«, subrayó el exmandatario.