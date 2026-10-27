Malvinas: el oficialismo avanza con la ley de Defensa de la Soberanía y busca llevarla al recinto el 12 de noviembre

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur y crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para evaluar inversiones extranjeras estratégicas.

Malvinas: el Gobierno logró dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía

Según detalló Infobae, La Libertad Avanza apunta a debatir la iniciativa en el recinto el jueves 12 de noviembre, aunque el cronograma podría modificarse por la visita del papa León XIV.

El texto, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, incorporó cambios tras las objeciones de bloques aliados y la preocupación expresada por Estados Unidos por el impacto de las sanciones sobre empresas de ese país.

La nueva redacción limita la responsabilidad a los operadores directos, licenciatarios, proveedores y accionistas directos, y excluye a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión indirectos.

Además, el proyecto crea un organismo presidido por el Presidente para coordinar la defensa, la inteligencia y la seguridad interior, y controlar inversiones extranjeras en sectores estratégicos. También incorpora una comisión bicameral de seguimiento parlamentario.

Pese al dictamen, persisten diferencias con los aliados por los artículos que penalizan la injerencia extranjera en procesos electorales y la opinión pública. Algunos legisladores advirtieron que, sin nuevas modificaciones, podrían rechazar la iniciativa en el recinto.