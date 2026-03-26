El piloto de vuelo privado de Manuel Adorni contradijo la versión oficial: ¿Quién pagó el viaje a Punta del Este?

Cada vez salen más detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni a Punta del Este el último fin de semana largo de febrero. Este jueves 26 de marzo, declaró en los tribunales de Comodoro Py el piloto, Agustín Issin Hansen, y contradijo las versiones que había brindado el jefe de Gabinete en distintos reportajes.

Según reportó La Nación, el piloto aportó la documentación de los viajes y de forma testimonial aseveró que todo fue pagado por Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que también había formado parte de la comitiva junto a la familia del funcionario.

En calidad de broker, Hansen compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por un valor de US$42.250, de los cuales uno de esos fue vendido a Grandio (el cual fue utilizado por el jefe de Gabinete).

Hansen se presentó a las 11 y salió de su declaración después de las 15. Además de documentos, también aportó información e imágenes de los vuelos.

Quién pagó los vuelos a Punta del Este de Adorni en un avión privado

Según precisó el piloto, el vuelo de ida fue abonado por parte del periodista y facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri).

Con respecto al vuelo de vuelta, Hansen dijo que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y luego fue vendido a Grandío por un monto total de US$ 3.000. Este pago fue efectuado en efectivo por parte de una persona enviada por el amigo de Adorni, llamdo «Horacio».

Asimismo, la factura de dicho vuelo está fechada el 9 de marzo, día en el que tomó eco en distintos medios el viaje del funcionario de Javier Milei.

Hansen explicó que la demora se debió a que estaba de viaje y que recién emitió la factura cuando volvió. Además, indicó que el precio incluyó un tramo «vacío» que suele venderse a un costo menor: es decir, de los US$4800 que valía, se aplicó una reducción de US$1.800.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva», le contestó el piloto a La Nación.

Grandío es amigo íntimo de Adorni que además de trabajar para la TV Pública, su producta tiene contratos con el mismo ente estatal que solía manejar el actual jefe de Gabinete cuando era vocero presidencial.

En las manos de la Justicia quedó una factura emitida por Alpha Centauri a Hansen de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares, los cuales fueron abonados en efectivo, según la factura.

A esto se suma que hay otra factura -emitida el 9 de marzo tres semanas después del viaje- que tiene un monto de $3.000 hecha por el piloto a Grandío. La misma circuló en los medios tras el escándalo por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial.

Los contradictorios testimonios de Adorni y Grandío sobre quién pagó el viaje a Punta del Este

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, contestó Adorni a Feinmann en una entrevista en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el avión presidencial para ir a Nueva York.

Al poco tiempo, Grandio explicó con respecto al viaje a Uruguay: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

Días después, el exvocero presidencial dio una nota con Luis Majul en el que afirmó que pagó un monto inferior a los US$4.000: «No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes».

Este miércoles 25 de marzo, en plena conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni enfatizó: «Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué«.

Luego de que un periodista le pidiera más detalles sobre cómo realizó el pago, el funcionario público respondió: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”.

Qué investiga la Justicia sobre los vuelos de Adorni

La Justicia allanó las instalaciones del aeropuerto de San Fernando en búsqueda de documentación vinculada a ese viaje y los registros de las cámaras de seguridad.

Además de certificar quién pagó los viajes, los procedimientos buscaron chequear si se cumplieron todos los protocolos aeropuertarios, principalmente los trámites de Migraciones y Aduana.

Según figura en la causa, estas medidas tienen el fin de «resguardar los elementos probatorios», mientras que la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita sumó otras solicitudes.

“Se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”, sostiene el expediente.

En cuanto a la Aduana, requirieron que informe «si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, también se pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

a investigación surge de uno de las tres expedientes judiciales contra el jefe de Gabinete, el cual fue promovida por la denuncia que radicaron los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

La otra fue promovida por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó investigar un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

Entre las dos variantes que investigan las autoridades para encuadrar el caso es posible enriquecimiento ilícito (en caso de que Adorni tuviera un crecimiento patrimonial injustificable) o un presunto recibimiento de dádivas.