Manuel Adorni: entre anuncios, críticas y aclaraciones, las frases más destacadas en su conferencia de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró el año de conferencia de este 2026. La transmisión se realizó cerca del mediodía y aprovechó la oportunidad para aclarar cuestiones respecto a las recientes polémicas en las que quedó envuelto.

Más allá de hablar sobre la investigación que está en marcha por sus viajes, propiedades privadas y los vuelos de su esposa, Adorni también realizó anuncios gubernamentales e hizo mención del 50° aniversario por el último golpe de Estado registrado en Argentina.

Las frases más destacadas de Manuel Adorni en su conferencia de prensa

La conferencia de Manuel Adorni duró aproximadamente 40 minutos. Inició con las aclaraciones sobre su situación, continuó con anuncios respecto a los planes del Gobierno, confirmó que el 29 de abril presentará el informe de gestión ante el Congreso Nacional, condenó el golpe de Estados reiterando la postura del Gobierno de «contar la historia completa», y al final ofreció una ronda preguntas a los periodistas donde también aclaró los rumores sobre su salida del Poder Ejecutivo.

Estos son los puntos más destacados de la conferencia: