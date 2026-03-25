Manuel Adorni: entre anuncios, críticas y aclaraciones, las frases más destacadas en su conferencia de prensa
La conferencia del jefe de Gabinete duró aproximadamente 40 minutos. No solo habló de sus vuelos familiares, propiedades privadas y el viaje de su esposa, también habló sobre el 24 de marzo, realizó anuncios gubernamentales y confirmó que el 29 de abril presentará un informe ante el Congreso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró el año de conferencia de este 2026. La transmisión se realizó cerca del mediodía y aprovechó la oportunidad para aclarar cuestiones respecto a las recientes polémicas en las que quedó envuelto.
Más allá de hablar sobre la investigación que está en marcha por sus viajes, propiedades privadas y los vuelos de su esposa, Adorni también realizó anuncios gubernamentales e hizo mención del 50° aniversario por el último golpe de Estado registrado en Argentina.
Las frases más destacadas de Manuel Adorni en su conferencia de prensa
La conferencia de Manuel Adorni duró aproximadamente 40 minutos. Inició con las aclaraciones sobre su situación, continuó con anuncios respecto a los planes del Gobierno, confirmó que el 29 de abril presentará el informe de gestión ante el Congreso Nacional, condenó el golpe de Estados reiterando la postura del Gobierno de «contar la historia completa», y al final ofreció una ronda preguntas a los periodistas donde también aclaró los rumores sobre su salida del Poder Ejecutivo.
Estos son los puntos más destacados de la conferencia:
- «Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder».
- «Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este».
- «No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso»
- «Reafirmamos la condena del Estado argentino al golpe de Estado y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura. Es un hecho que nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás»
- «Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado cuente la historia completa, sin ocultar nada de un lado ni del otro, y condene cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar»
- «Luego de 50 años, el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas. Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas»
- «El Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación. En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina»
- «Modificaremos la Ley de Tierras Rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros. Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales»
- «Algunas de esas inversiones, como petróleo, minería o agro, requieren grandes extensiones de tierra para llevarse adelante. No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, estas no se realicen»
- «La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo»
- «Estamos avanzando con la concesión del histórico complejo hotelero de Chapadmalal. Con una concesión a 30 años se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo»
- «Finalmente, les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional. Por todo lo expuesto hoy, sumado a lo que aún queda por hacer, este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país»
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