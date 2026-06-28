«Operación camuflaje»: el plan mundialista de los Menem para tapar la caída de Manuel Adorni y blindar a Karina Milei

El Gobierno nacional activó un operativo clásico de la política tradicional para amortiguar el impacto institucional de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Un sábado por la noche, en plena efervescencia por el Mundial de Fútbol y a escasas cinco horas de que la Selección Argentina saliera a la cancha contra Jordania, Casa Rosada oficializó una caída que ya estaba resuelta.

El objetivo central del diseño comunicacional fue desviar la atención de la opinión pública hacia el plano deportivo y neutralizar las réplicas de una crisis que amenaza la armonía interna del oficialismo.

La orden directa de Karina Milei fue clausurar la gestión del ministro coordinador bajo un formato de elogios mutuos, intentando sepultar el clima de encono, sospechas e intrigas palaciegas que rodeaban al funcionario investigado por corrupción. «Si no lo hacíamos así, se venía una catarata de declaraciones de despegue», admitieron fuentes del entorno de la Secretaría General de la Presidencia.

El apuro por contener los daños responde a una realidad contable: Adorni era un cuadro puro de la estructura de Karina, y la decisión de sostenerlo pese al escándalo patrimonial fue compartida con el presidente Javier Milei.

El «Equipo Rocket» y la simulación del afecto en las redes

La estrategia de camuflar el desplazamiento del ministro coordinador detrás de la fiebre mundialista estuvo coordinada por el denominado “equipo Rocket”, el ala política que lideran Martín Menem y Lule Menem. El binomio libertario diseñó el cronograma de filtraciones previas para ablandar el golpe mediático y pautó los términos de la despedida:

La carta de Adorni: el funcionario incluyó palabras de agradecimiento hacia la cúpula del Ejecutivo, buscando limpiar su perfil de cara al avance de las causas judiciales.

el funcionario incluyó palabras de agradecimiento hacia la cúpula del Ejecutivo, buscando limpiar su perfil de cara al avance de las causas judiciales. El tuit de Karina: la hermana presidencial fue la única funcionaria en publicar un mensaje de respaldo explícito en sus redes sociales, un posteo que el Presidente se limitó a replicar con un retuit y que cosechó un fuerte rechazo de los usuarios digitales.

En las oficinas del asesor Santiago Caputo optaron por tomar distancia de la puesta en escena y aclararon que el plan les fue completamente ajeno. Caputo viene de ganar casilleros clave en la estructura discursiva tras imponer al nuevo vocero, Adrián Ravier (surgido de la Fundación Faro), y al secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández (proveniente de YPF y ligado a Guillermo Garat).

Sin embargo, el estratega prefirió no intervenir en el control de daños del funcionario que peor performance retuvo en las encuestas de opinión pública.

Olivos cerrado, vaciamiento en YPF y la pelea por la sucesión

A pesar de la retórica de concordia que intentó instalar el aparato de prensa, los gestos políticos de las últimas horas expusieron el aislamiento de Adorni. El presidente Milei ni siquiera recibió al exministro en la Quinta de Olivos para la firma definitiva del texto, marcando una distancia drástica respecto del respaldo cerrado que le brindaba 48 horas antes.

El rearmado del organigrama de poder expone el vaciamiento definitivo del exvocero en los casilleros del Estado:

Afuera de la petrolera: altos mandos de la Casa Rosada y de la Cámara de Diputados confirmaron que Adorni no continuará como miembro del Directorio de YPF , la silla corporativa que ocupaba desde enero tras la salida de Guillermo Francos.

altos mandos de la Casa Rosada y de la Cámara de Diputados confirmaron que Adorni no continuará como miembro del , la silla corporativa que ocupaba desde enero tras la salida de Guillermo Francos. El argumento de la defensa: sectores de La Libertad Avanza presionaban para mantenerlo en ese puesto con el fin de garantizarle ingresos para costear sus abogados defensores en Comodoro Py, pese a que en su entorno afirmaban que el exjefe de ministros donaba su sueldo de la compañía estatal.

sectores de La Libertad Avanza presionaban para mantenerlo en ese puesto con el fin de garantizarle ingresos para costear sus abogados defensores en Comodoro Py, pese a que en su entorno afirmaban que el exjefe de ministros donaba su sueldo de la compañía estatal. Misterio por el reemplazo: el Gobierno dilató el anuncio de la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete, una indefinición que se debate a puertas cerradas entre los nombres de Diego Santilli y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Para el karinismo, la figura de Adorni ya representa un asunto clausurado. «Ya está, no tiene sentido hacer leña del árbol caído», repetían anoche en los pasillos oficiales, apostando a que el flujo de noticias del Mundial y el debate de las reformas económicas de fondo terminen por licuar el impacto de la crisis en las primeras planas nacionales.