Macri, irónico con Kicillof tras el saludo en Expoagro: “Lo quiero mucho”

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartieron mesa en la cena de inauguración de Expoagro, el encuentro agroindustrial más importante del país, donde se saludaron con un apretón de manos.

Consultado por la prensa sobre el episodio, Macri respondió con ironía: “Lo quiero mucho”, dijo entre risas. Desde el entorno del gobierno de la Provincia de Buenos Aires relativizaron el momento y señalaron que se trató de “solo un saludo protocolar”.

Según trascendió, la ubicación en la mesa fue definida por el protocolo del evento, por lo que ambos dirigentes quedaron sentados frente a frente durante la cena.

Entre los asistentes también estuvieron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia.

Durante su intervención en la jornada, Kicillof destacó el rol de la Provincia de Buenos Aires como la “principal provincia agropecuaria” del país.

Por su parte, Macri elogió la gestión del presidente Javier Milei y el rumbo económico del Gobierno nacional, aunque volvió a plantear la necesidad de eliminar las retenciones al sector agropecuario.