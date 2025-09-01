Mapa: dónde queda el barrio fantasma de Neuquén que prometía 140 viviendas con el Procrear

Sobre la meseta de Centenario, al norte de Neuquén capital, un complejo habitacional de 140 viviendas está en situación de abandono desde 2023, cuando su construcción se detuvo en medio de la campaña electoral y la posibilidad de un cambio de gobierno de nacional, variable que finalmente ocurrió.

El sitio está al oeste del casco céntrico de la ciudad, en una zona donde la urbanización, incipiente hace unos años, empezó a extenderse con loteos, casas particulares y algunos galpones de empresas.

Auge y caída de un barrio del Procrear en la meseta de Neuquén

El proyecto comenzó en 2022, a partir de un convenio entre la Nación y la municipalidad que facilitó un terreno de más de 10.000 metros cuadrados.

Allí, las autoridades habían anunciado la concreción de más de un centenar de viviendas, algunas como departamentos y otras en forma de dúplex, levantadas sobre tiras de edificios de hasta 3 pisos de altura.

Así luce construcción en la actualidad. Foto: Florencia Salto.

Hoy, sin embargo, la obra solo evidencia signos de inactividad. La empresa adjudicada, ante la falta de fondos y certificaciones para sostener el ritmo de trabajo, dejó de renovar su permiso de construcción y desarmó el obrador donde se organizaban las tareas y los materiales a utilizar.

El Procrear, el programa instaurado por el gobierno de Cristina Kirchner por el cual se iba a concretar este proyecto, fue disuelto por la actual administración de Javier Milei al considerar que la cuestión habitacional no demandaba la intervención del Estado, aquejado por la escasez de recursos.

El anuncio de Javier Milei: las obras del Procrear, a las provincias y municipios

Tras esa medida, se sumó una segunda, destinada en este caso a iniciar un proceso de traspaso de obras de viviendas desde la órbita nacional a las provincias y los municipios, para que estas den continuidad a los trabajos y logren finalizarlos.

Una de las iniciativas alcanzadas sería, precisamente, el complejo a medio hacer que hoy interrumpe la planicie centenariense con sus carteles de obra y grandes edificios de terminación pendiente.

La edificación tenía un presupuesto asignado superior a los 700 millones de pesos, un plazo de ejecución de 14 meses y la promesa de crear 175 puestos de trabajo directos, además de unos 200 en forma indirecta.

De acuerdo con el plan original, se pensaba realizar una primera entrega de 70 viviendas durante el 2023, objetivo que quedó trunco una vez que avanzó el proceso electoral nacional.