Fin del Procrear: el barrio fantasma de 140 viviendas que se erige en la meseta de Neuquén

Los signos de abandono en un complejo que prometía 140 soluciones habitacionales en la meseta de Centenario, al norte de Neuquén capital, son evidentes. Anunciada en 2022, su construcción se extendió hasta el último trimestre de 2023, cuando los trabajos se detuvieron ante el inminente cambio de gobierno. La obra, paralizada desde entonces, había sido proyectada bajo el paraguas del eliminado programa Procrear, cuyas tareas pendientes ahora Nación busca traspasar a las provincias y municipios.

El lugar se encuentra hacia el sur de la ciudad que completa el podio de las más pobladas de la provincia de Neuquén, detrás de la capital y Plottier, todas en la zona de la Confluencia y con la presión incesante del desarrollo de Vaca Muerta, explosiva en términos económicos y también demográficos.

Una página web oficial aún contiene información sobre el proyecto, que preveía levantar más de un centenar de viviendas, entre departamentos y dúplex, en su mayoría unidades de 65 metros cuadrados y dos dormitorios.

La iniciativa, una suerte de barrio residencial en pequeña escala, estuvo a cargo del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, e incluyó una importante cesión de tierras del municipio de Centenario, en ese entonces conducido por el peronista Javier Bertoldi.

Así, se consiguió un terreno de más de 10.000 metros cuadrados ubicado entre las calles Catamarca, La Rioja y Daniel Palavecino, en una zona de urbanización incipiente.

El terreno donde se levantaron los edificios regresaron a la municipalidad. Foto: Florencia Salto.

Con recursos gestionados a través del banco Hipotecario, actor clave en el Procrear durante casi toda su vigencia, las tareas comenzaron a mediados de 2022, año en el que se repitieron las visitas nacionales a la obra que hoy es un cúmulo de yuyos, paredes a medio levantar y hierros oxidados.

Como ocurrió con la mayoría de las que se hicieron bajo este sistema, una vez terminadas, las viviendas iban a ser sorteadas entre los inscriptos al programa, beneficiados con créditos hipotecarios subsidiados.

Sin embargo, nada de eso pasó y, casi tres años después, el movimiento que se esperaría en una construcción de este tamaño es inexistente. La empresa adjudicada, Pecam, dejó caer su permiso de obra, desarmó el obrador y, actualmente, el lugar está sin ningún tipo de resguardo.

Eugenia Jafella, secretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial de Centenario, confirmó a Diario RÍO NEGRO el estado de parálisis, que inició a finales de la gestión nacional anterior y continuó en la actual.

Mencionó, como síntesis, que las tierras regresaron a la órbita municipal porque ni siquiera se terminó el trámite de mensura y escritura, necesario para concretar el traspaso a la Nación. «Hoy el terreno es de la municipalidad, pero lo que está construido encima no», acotó la funcionaria.

Un barrio fantasma en la meseta: los antecedentes del Procrear en Neuquén

El cartel de obra que resiste a un lado de los dúplex permite dimensionar la magnitud del frustrado proyecto, aún más en un contexto donde la información disponible escasea.

La obra tenía un presupuesto asignado superior a los 700 millones de pesos, un plazo de ejecución de 14 meses y la promesa de crear 175 puestos de trabajo directos, además de unos 200 en forma indirecta.

De acuerdo con el plan original, se pensaba realizar una primera entrega de 70 viviendas durante el 2023, objetivo que quedó trunco una vez que avanzó el proceso electoral nacional.

El complejo combinaba construcción en seco. Foto: Oscar Livera.

«Cuando esté terminada, por supuesto, vamos a pedir una segunda etapa», indicó el exintendente Bertoldi en una gacetilla municipal, durante una recorrida por el predio en aquel momento de intensa actividad.

Este, de todos modos, no fue el único complejo de viviendas que se planeó para la provincia a través del programa habitacional disuelto meses atrás por la Casa Rosada.

En Zapala, sobre la Ruta 22, se concretaron 184 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, la mayoría en formato departamento y el resto ideadas como casas unifamiliares. El desarrollo, que sí vio la luz, se destaca por contar con buenas vías de acceso, cercanía con centros educativos y de salud, y una disponibilidad plena de los servicios esenciales: gas, luz, agua potable y cloaca.

Un tercer complejo fue pensado para San Martín de los Andes. Sin embargo, nunca llegó a ponerse un ladrillo. Dos licitaciones fallidas, con empresas que presupuestaron por encima de lo planeado, frenaron la propuesta.

Centenario, el efecto Vaca Muerta y la demanda habitacional

Cristián Pieroni fue secretario de Obras Públicas de Centenario, presidente de su Concejo Deliberante y ahora ocupa una de las bancas del cuerpo legislativo local.

Consultado por este diario sobre el asunto, lamentó la paralización de las 140 viviendas, sobre todo, en una ciudad donde el aumento de la población es marcado.

Si bien ya no ejercía como funcionario en el Ejecutivo, aseguró que el convenio entre el municipio y el Gobierno nacional representaba un paso interesante para dar respuesta al incremento demográfico en el ejido, que limita con el de Neuquén capital y el de Vista Alegre, al que le donó tierras para su fundación.

Pieroni alertó, en simultáneo, por la imposibilidad geográfica y política de Centenario de extenderse, lo que ha derivado en no pocos loteos y barrios irregulares en la zona de la meseta y también sobre las chacras, en una franja verde paralela al río Neuquén y a la Ruta 7.

Dijo que, a la falta de soluciones habitacionales, se suma la cada vez menor disponibilidad de tierras, las cuales además deben ser dotadas con servicios para que el crecimiento sea ordenado.

Una medida para «descentralizar» las obras pendientes del Procrear

Por medio de la resolución 1119/25 del ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó días atrás su intención de iniciar «un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear».

Dúplex y departamentos, hoy en estado de abandono. Foto: Florencia Salto.

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos por la Nación, «pero permitiendo que las autoridades locales puedan terminar las obras».

La medida también derogó varias iniciativas, como el Programa Federal Argentina Construye; el Programa Federal Argentina Construye Solidaria; el Subprograma Habitar la Emergencia; el Plan Nacional de Suelo Urbano; y el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat.

Diario RÍO NEGRO intentó conocer, por medio del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo – Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (IPVU-Adus), la lista de obras en la provincia que se hicieron con apoyo del Procrear, sin que se haya obtenido respuesta hasta el momento.

El complejo a medio construir en Centenario, sin embargo, sería uno de los trabajos comprendidos por el anuncio de la Casa Rosada y, según pudo sondear este medio, ya estaría en la mira del Ejecutivo neuquino.

Fin del Procrear: qué pasó con los lotes en Centenario y San Martín de los Andes

Además de complejos habitaciones, el Procrear, tal vez en su modalidad más conocida e implementada, llevó adelante desarrollos de loteos con servicios, distribuidos por medio de sorteos y créditos hipotecarios con subsidios del Estado.

Una de esas experiencias, precisamente, tuvo lugar en Centenario, esta vez con éxito en cuanto a la finalización y la entrega. El proyecto se materializó en la zona norte de la ciudad, donde se fraccionaron tierras, se llevaron servicios y casi 300 inscriptos obtuvieron acceso a una parcela.

Algo similar se planificó en San Martín de los Andes, con un barrio de 164 terrenos ubicado hacia el este de su extensión urbana.

Sin embargo, como el programa fue discontinuado y el financiamiento comprometido se cayó, quedó un remanente de 30 lotes todavía sin adjudicar que ahora buscan recuperar.

Santiago Fernández, concejal de la localidad cordillerana, contó que la idea es priorizar a aquellos que habían sido sorteados, para constatar su estado de situación.

Entre los ítems a verificar, mencionó las condiciones económicas para acceder al lote, lograr un crédito hipotecario y, más adelante, empezar a construir.

Fernández dijo que, con el corrimiento nacional, una opción es que la Provincia se haga cargo del predio y reinicie el proceso de adjudicación. Con ese fin se iniciaron conversaciones en los últimos meses, sin acuerdo todavía.