Marcelo Rucci moviliza a Petroleros este jueves y piensa en su nuevo partido: «El MPN no existe más»

El sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó a una nueva asamblea «informativa» para este jueves en Añelo, en un predio lindante a la Ruta 17. Allí se hablará de últimas medidas anunciadas desde el Gobierno neuquino para los campos convencionales y de la reincorporación de casi 800 trabajadores del sector, adelantó hoy el secretario general de la entidad, Marcelo Rucci.

Entrevistado por Diario RÍO NEGRO, el dirigente gremial también habló de la conformación de su partido Fuerza Neuquina y Federal, de las elecciones legislativas del 26 de octubre y del presente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), espacio que integró hasta su desafiliación en julio pasado.

Marcelo Rucci sobre el presente del MPN: «La soberbia de dos señores lo hizo desaparecer»

«No existe más», resumió acerca del histórico partido provincial, atravesado por un presente más que opaco luego de la derrota electoral a manos del actual gobernador Rolando Figueroa en abril de 2023.

Como ya hizo en otras ocasiones, Rucci apuntó directamente contra la conducción del MPN, representada por Omar Gutiérrez en la Junta de Gobierno y Jorge Sapag en la Convención del partido.

«La soberbia de dos señores hizo desaparecer al MPN», dijo el titular del sindicato petrolero, quien cuestionó en especial la «falta de autocrítica» y la ausencia de «diálogo» al interior del partido después del traspié en las últimas elecciones provinciales.

Aseguró, sin dar nombres, que desde la conducción partidaria «traicionaron a mucha gente» y que no había necesidad de ello, ya que «con solo reconocer los errores cometidos alcazaba«. «No se animaron a poner la cara», dijo el también exintendente de Rincón de los Sauces.

Rucci habló de un «proceso de degaste» del partido, que provocó que varios de sus dirigentes decidieran tomar otra camino y lograran buenos resultados. «Rolando lo hizo y le salió bien, ahora lo hacemos nosotros», indicó.

Qué hará Petroleros en estas elecciones 2025 en Neuquén

Sobre Fuerza Neuquina y Federal, explicó que es un espacio destinado a «conseguir lugares para los trabajadores», porque ellos «también tienen que estar en la toma decisiones». Aseguró que el sello «no irá contra nadie» y si bien no participará del turno electoral de este año, muy probablemente «esté cerca del gobernador».

«Vamos a defender Neuquén de los partidos de Buenos Aires y esta elección, que es tan importante, nos va a encontrar cerca de los candidatos que defienden a Neuquén», explicó el líder petrolero, que evitó pronunciarse sobre lo que sucederá en 2027 cuando se elijan cargos ejecutivos en municipios y la provincia: «No hay que anticiparse».

La agenda de Petroleros este jueves: acto y anuncios en Añelo

De vuelta a la agenda gremial, adelantó que la asamblea de este jueves servirá, entre otras cosas, para informar a los trabajadores sobre los últimos acuerdos logrados con las empresas petroleras y el Gobierno neuquino en materia de estabilidad laboral.

Dijo que, en el caso del convencional, con el nuevo plan de reactivación se reincorporarán a más de 800 trabajadores, que estaban próximos a jubilarse y habían quedado en una situación de «stand by».

En cuanto al no convencional, el principal segmento de la industria por el desarrollo Vaca Muerta, destacó el compromiso obtenido con las operadoras para conformar «un puente» laboral rumbo al 2026, cuando se prevé que el crecimiento de la actividad «explote» por los nuevos ductos de petróleo y gas.

La asamblea de mañana fue anunciada para las 10, en el camping del sindicato sobre el kilómetro 175 de la ruta provincial 17 en Añelo.