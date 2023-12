Marcha de la CGT contra el DNU de Milei: qué dijo Bullrich sobre la protesta y del protocolo antipiquetes

En la previa de la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica de Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich. En sus declaraciones realizó un llamado dirigido hacia los trabajadores «a colaborar para superar la situación del país».

La funcionaria de la cartera de Seguridad, expresó su preocupación por las manifestaciones frecuentes en los primeros 16 días del gobierno y subrayó la importancia de generar cambios profundos que aborden la complejidad de los desafíos del país.

En una conferencia de prensa en la Superintendencia de Investigaciones Federales, Bullrich enfatizó la necesidad de conciencia sobre la realidad argentina. «Hay que tomar conciencia de la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, de baja productividad, de la problemas enorme que tenemos en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la falta de crecimiento de la Argentina», desarrolló.

En relación con los planes sociales, Bullrich hizo un llamado a la reflexión a los beneficiarios, destacando que si cumplen con sus tareas habituales, mantendrán el plan. Sin embargo, advirtió que aquellos que incumplen una ley, cortando calles en lugar de manifestarse en plazas, perderán el beneficio.

Advirtió que si los beneficiarios de planes sociales «se quedan haciendo sus tareas habituales van a tener el plan», pero remarcó que «si no lo hacen e incumplen una ley, no estando en una plaza sino en una calle, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra».

Este mensaje fue dirigido especialmente a los trabajadores y ciudadanos, a quienes le solicitó colaboración en el proceso de «desmantelar» un modelo corporativo que, según Bullrich, «beneficia a unos pocos y deja a millones de trabajadores fuera del empleo formal».

«Pedirles colaboración, en vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante«, concluyó.