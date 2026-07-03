Martín Menem apuntó contra Axel Kicillof: «Fue el peor ministro de la historia»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre la situación actual del Gobierno y la estrategia del oficialismo para lograr la reelección de Javier Milei. Mientras se mostró confiado por los resultados de las elecciones 2027, el funcionario apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof que se presenta como un posible competidor.

Martín Menem criticó la posible candidatura de Kicillof

Menem fue contundente al considerar que Kicillof «tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos» y sentenció: «Fue el peor ministro de Economía de la historia».

Luego de esto, el titular de la Cámara baja aseguró que el oficialismo se va a prepara para «mostrar gestión, no importa quién esté enfrente». Tras esto señaló que su tío, el expresidente Carlos Menem, «estaría orgulloso del gobierno actual».

En otro tramo de sus declaraciones, Menem destacó la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y aseguró que es «un jugadorazo, un político de raza”. Al mismo tiempo, se encargo de desmentir los rumores sobre una posible interna y minimizó los dichos al expresar: “Pensar diferente no es tener una interna. Al presidente lo van a juzgar por la gestión, y tenemos mucho para decir”.

Sobre el final de su entrevista, el funcionario habló sobre la situación económica de Argentina y remarcó: «La Argentina que recibió Milei es como la Venezuela que se está recuperando del terremoto. Vamos paso a paso, de a poco vamos a salir».

«El kirchnerismo fue una catástrofe», resaltó y agregó: «Va a costar reconstruir el país, pero vamos a salir adelante. Argentina prendió todos los motores para que la economía crezca».