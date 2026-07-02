Axel Kicillof habló del «legado de Perón» y de «construir una alternativa» pensando en las elecciones 2027

En el marco del 52º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer el mausoleo emplazado en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente, donde se encuentran los restos del tres veces presidente de la Nación. Pensando en las elecciones del 2027, dijo que hay «construir una alternativa» diferente al Gobierno de Javier Milei.

Además, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y el intendente local, Nicolás Mantegazza, recorrió el Centro de Formación Laboral (CFL) Nº401 “Saúl Ubaldini”.

Axel Kicillof habló del «legado de Perón»

“Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, sostuvo Kicillof.

La quinta alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes a Perón, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Provincia. Allí pueden visitarse la casa principal, el torreón, el tren presidencial y el edificio central del museo, espacios que fueron refuncionalizados y puestos en valor por el Gobierno provincial.

El video sobre Perón del espacio fundado por Axel Kicillof

Más temprano, el espacio fundado por Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), publicó un video de Juan Domingo Perón para conmemorar los 52 años de su fallecimiento y criticar la relación que tiene el presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump.

Las imágenes pertenecen a una entrevista en donde el ex mandatario afirmaba que “primero trabajaba” para el pueblo argentino y después para “el resto del continente” y, además, mencionaba a Spruille Braden, el ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, entre mayo y septiembre de 1945, con quien mantenía un gran enfrentamiento público.

«Braden actuaba como en su casa, se reunía con los de la Unión Democrática y les hacía el discurso. Indudablemente, nosotros no podíamos dejar pasar esta situación y, por eso, cuando me proclamaron presidente, fue cuando dije: el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón«, se escucha en el video mientras se ven imágenes amigables del mandatario argentino y su par norteamericano.

La conjugación del discurso del fallecido presidente con las imágenes de la relación bilateral que mantienen Milei y Trump, traduce un paralelismo con la actualidad y la pelea constante por la opuesta visión de país que mantiene el jefe de Estado argentino respecto a la gestión que plantea Kicillof en la provincia.

La conjugación del discurso del fallecido presidente con las imágenes de la relación bilateral que mantienen Milei y Trump, traduce un paralelismo con la actualidad y la pelea constante por la opuesta visión de país que mantiene el jefe de Estado argentino respecto a la gestión que plantea Kicillof en la provincia.

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