Martín Soria: «Macri se hubiera quedado organizando partidos de fútbol y nos hubiera ahorrado daño»

El ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que Mauricio Macri «se hubiera quedado organizando partidos de fútbol en vez de ser presidente» ya que así le «hubiera ahorrado tanto daño» al país, al referirse a la foto que muestra al fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu posando juntos en la quinta del exmandatario en el marco de un evento deportivo privado.

«Va a intentar minimizar las pruebas que salieron a la luz. Macri se hubiera quedado organizando partidos de fútbol en vez de ser presidente y nos hubiera ahorrado tanto daño. Es un mentiroso serial. A esta altura no puede decir que desconocía a quienes entraban a su quinta. Las pruebas están, se vieron las fotos de un fiscal y un juez que están juntos. Eso es algo que no debiera ocurrir», dijo el funcionario a Radio Nacional Rock.

De esta forma, Soria aludió al fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) a cargo del juicio de la causa que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y que tiene entre sus imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El domingo pasado, el diario Página/12 publicó una nota en la cual se consignaba que Luciani, fiscal que alega en el juicio, y Giménez Uriburu jugaban habitualmente al fútbol en un mismo equipo y en torneos que se llevaban a cabo en la quinta «Los Abrojos», propiedad de Macri, durante el Gobierno de Cambiemos, cuando se presentaron las denuncias que posibilitaron el inicio de esta causa que se sustenta en los tribunales de Comodoro Py.

Ante la difusión de esta información, Fernández de Kirchner recusó al representante del Ministerio Público y al magistrado del TOF 2, al considerar que su derecho a la defensa estaba comprometido por el vínculo que mantiene ambos funcionarios judiciales.

Soria recordó también que el expresidente recibió a jueces y fiscales que intervenían en investigaciones que se seguían a la exmandataria en la residencia de Olivos y en la Casa de Gobierno.

«En un país normal, no ocurre que los jueces vayan a Olivos o a La Casa Rosada a verse con un Presidente. La estrategia es minimizar cosas que no son habituales. No está bien compartir un nivel de amistad entre una persona que tiene que acusar y otra que tiene que juzgar en un proceso», apuntó el ministro.

En tanto, en sus redes sociales, Soria recordó que «el fiscal (Luciani) y el juez (Rodríguez Uriburu) son amigos y compañeros de fútbol en un torneo que se juega en la casa quinta del Macri». «Podría ser el guión de una mala comedia, pero es la síntesis de la degradación de la justicia argentina y la razón por la que se niegan a tratar cualquier reforma», remarcó el funcionario a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twittier.

Sobre el desempeño de Luciani en la etapa de alegatos, Soria evaluó que el funcionario judicial «se la pasa gritando». «Hay un desprestigio en el que esta sumergido toda la justicia. No está bien que jueces y fiscales tengan este grado de promiscuidad con funcionarios de la política», puntualizó el ministro.