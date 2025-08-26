Más allanamientos por las presuntas coimas en Discapacidad: buscan registros de ingreso y salida en Nordelta

Con la investigación sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en curso, la Justicia allanó este martes dos barrios dentro del complejo Nordelta: La Isla y El Golf. Por orden del juez Sebastián Casanello, se están buscando los registros de ingreso y salida, además de analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El operativo, que cuenta con la participación de la Policía de la Ciudad, se realiza un día después de que el jefe de Seguridad del complejo declarara en la causa. La investigación busca recabar pruebas sobre el movimiento de personas en los barrios implicados.

Extrajeron datos del celular de Diego Spagnuolo por las presuntas coimas en Discapacidad

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron este martes con la extracción de datos del celular del extitular de Andis, Diego Spagnuolo. Es en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de coimas en Discapacidad. Ahora se avanzará con los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer.

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.