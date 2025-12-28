Más luz en Cipolletti: inauguraron alumbrado LED en un nuevo barrio para más de 80 familias

Con una mejora largamente esperada por los vecinos, el barrio 10 de Enero estrenó ayer su nueva red de luminarias, una obra que, según el municipio de Cipolletti, busca «transforma la vida cotidiana del sector y refuerza la seguridad en el espacio público». El acto se realizó a las 21 y alcanzó a más de 80 familias.

Los trabajos de regularización eléctrica incluyeron la colocación de 60 columnas de hormigón y 50 nuevos postes, además del tendido de unos 2.000 metros de cableado de media y baja tensión. A esto se sumó la instalación de 42 luminarias LED para el alumbrado público.

«Estamos regularizando todos los barrios de la ciudad, tienen todos sus medidores, su pilar, van a pagar su factura, van a estar dentro del sistema y tienen alumbrado público para hacer un barrio seguro», afirmó el intendente, Rodrigo Buteler durante el acto de inauguración.

El proyecto forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto a la distribuidora Edersa. La iniciativa es coordinada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad y cuenta con la articulación del Municipio de Cipolletti.

«Un paso muy esperado que llega después de un trabajo serio de regularización eléctrica, que estamos llevando adelante barrio por barrio junto al Gobierno Provincial, la muni y Edersa», detalló Buteler.

Barrios de Cipolletti que sumarán regularización eléctrica

Desde la puesta en marcha del PASE, se concretó la regularización eléctrica definitiva en distintos barrios de la ciudad, como Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B. También se avanzó en sectores de Balsa Las Perlas y en el propio barrio 10 de Enero.

En ese marco, el intendente Rodrigo Buteler anticipó que hacia fines de febrero está prevista la regularización eléctrica de los barrios Nuevo Ferri y 2 de Agosto. La obra se realizará con inversión y mano de obra del Gobierno provincial.